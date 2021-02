Las ayudas del Idepa, "claves" y "necesarias" para la economía asturiana y su industria, señalan consultores

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas económicas públicas a las que se accede por medio del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) resultan "claves" y "necesarias" para la economía asturiana y su perfil altamente industrial, según señalan consultores profesionales del sector a preguntas de Europa Press.

"El mapa de ayudas que tiene Asturias para sus empresas está bien pensado y trata de dar cobertura a las necesidades de las mismas en una comunidad en la que existe una parte industrial muy potente", explica la gerente de proyectos (Senior Project Manager International) María Tallón en la consultora Euro Funding, firma que cuenta con delegaciones en todo el territorio nacional.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto de las empresas asturianas en investigación y desarrollo (I+D) ascienden a 195,6 millones de euros en todo el año 2019, lo que supone un 3,79% más que el registrado el año anterior.

Asímismo uno de los aspectos que resaltan los consultores es que en ese año el gasto en actividades de innovación tecnológica fue de 267,4 millones, lo que supone un 44,6% más que el año anterior, de forma que Asturias sumó el 1,4% del gasto total de innovación en España.

La apuesta del Idepa, explica Tallón, pasa por que el tejido empresarial y productivo del Principado de Asturias sea "altamente competitivo". Así, el organismo público cuenta desde hace años con una estructura de apoyo a las empresas asturianas que incluye programas de apoyo económico y financiero para la creación de nuevas sociedades, programas de financiación para el crecimiento empresarial y programas para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) individuales o en colaboración.

La estructura empresarial de Asturias cuenta con empresas muy grandes que terminan siendo "tractoras" de otras compañías más pequeñas, ha comentado Tallón. La influencia de esas compañías también afecta al sector investigador, incluyendo centros públicos o público-privados.

Si bien el Idepa ha tenido hasta la fecha un programa de ayudas adaptado para ese sector diverso con alta implantación industrial, la responsable de Euro Funding señala que en 2021 se han diseñado un buen número de líneas de ayudas que pueden ser aprovechadas por grandes y pequeñas empresas asturianas. "Se abordan además los grandes retos que hay para los próximos años en los próximos años: la sostenibilidad y la transformación industrial", ha indicado Tallón

La presencia del Idepa y sus ayudas no pasa desapercibida para las compañías con implantación en el Principado, que están muy pendientes de las novedades del instituto y de una web en permanente actualización. "Nosotros no nos encontramos empresas en Asturias que no sepan qué es el Idepa", han comentado desde Euro Funding, apuntando a la importancia y la utilidad de este tipo de ayudas públicas para las empresas.

Las empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma pueden optar a ser beneficiarias de diferentes líneas de ayudas para financiar no sólo sus proyectos de I+D, sino también sus inversiones productivas que presenten un marcado carácter innovador. "Son ayudas recurrentes precisamente porque funcionan", ha indicado Tallón, que señala que la Administración también lanza líneas nuevas en ocasiones para atender a las necesidades de las compañías.

Más allá de las opciones de ayudas autonómicas sectoriales, ayudas específicas para superar la crisis derivada de la COVID-19 o abordar el proceso de transformación digital, y ayudas nacionales o europeas, las entidades que deseen reforzarse tienen en cuenta los programas ya implantados.

Así, en cuanto a proyectos de I+D, se financia la realización de proyectos individuales o en colaboración dirigidos a que las empresas puedan afrontar sus procesos de innovación y mejora competitiva de cara a una mayor especialización o a una diversificación para hacer frente a nichos y oportunidades a nivel internacional. Son subvenciones a fondo perdido, que varían del 25 al 70% del presupuesto financiable.

También se habilitan ayudas desde el Idepa a centros empresariales para financiar su consolidación o creación en Asturias. Se trata de subvenciones a fondo perdido, que pueden alcanzar hasta el 50% del presupuesto si el proyecto es de investigación industrial o el 25% en el caso de que sea de desarrollo experimental.

Por último, también se habilitan ayudas a proyectos de empresas tractoras para financiar la consolidación de instalaciones productivas de grandes empresas. Estas subvenciones, que buscan facilitar proyectos con una gran inversión y una creación de empleo relevantes, tienen un límite de 200.000 euros.