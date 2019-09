El Ayuntamento traslada su apoyo y solidaridad a la platilla de Vesuvius ante el riesgo de cierre

Publicado 12/09/2019 18:30:08 CET

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Laviana, Julio García, se ha reunido este jueves con trabajadores de Vesuvius para mostrarles toda la disposición necesaria por parte de toda la Agrupación Municipal, ofreciendo todo el apoyo y solidaridad

Trabajadores de Vesuvius del concejo de Laviana han querido explicar al regidor Julio García la complicada situación en la que se encuentran y las movilizaciones que llevarán a cabo acompañados de la Secretaria General de CCOO en en el Nalón, Esther Barbón.

Posteriormente a la reunión, los trabajadores de Vesuvius instalaron una mesa informativa aprovechando la celebración del mercado semanal de los jueves en Laviana estuvieron recogiendo rfirmas contra la deslocalización de la empresa. "Nos sentimos muy arropados por el Ayuntamiento y por todos los vecinos de nuestro concejo a los que vemos muy involucrados con nuestra problemática".

El alcalde de Laviana recordó "la necesidad de solventar esta situación que afecta no solo directamente al sustento de las familias de los trabajadores si no también a la calidad de vida, el sector comercial y social y la demografía de Laviana y del Valle del Nalón. El trabajo magnífico de estos trabajadores y su forma de vida no puede ser eliminada de esta manera por un cierre sin justificación alguna más que la deslocalización de la empresa".