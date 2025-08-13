El Ayuntamiento acerca las fiestas a los mayores con paseos en barco, tren turístico y visitas culturales

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha diseñado una programación especial dentro de las fiestas de San Agustín destinada a acercar las celebraciones a las personas mayores usuarias de centros de día y residencias del concejo. En total, más de 360 personas participarán en actividades como paseos en barco por la ría, recorridos en tren turístico, visitas al mercado medieval o al tradicional certamen de ganado.

La iniciativa arranca este jueves 14 de agosto con un viaje en el tren turístico que partirá a las 10.30 horas desde el Centro de Día de La Luz. Esta primera salida contará con la presencia de la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, que acompañará a las personas usuarias en un recorrido de aproximadamente una hora y media por algunos de los espacios más emblemáticos y recientemente renovados de la ciudad, como el parque del muelle o la muralla medieval recientemente descubierta.

A lo largo de las próximas semanas, participarán en estos recorridos y visitas personas usuarias del Centro de Día/Residencia de El Nodo, Jardín de Cantos, Los Canapés y la residencia Santa Teresa Jornet. La propuesta busca ofrecer momentos de ocio y socialización, especialmente dirigidos a personas que, por su situación de vulnerabilidad, tienen mayor riesgo de aislamiento o soledad no deseada.

"La participación activa en la vida de la ciudad mejora la calidad de vida de las personas mayores. Creemos que este tipo de propuestas deben continuar más allá de las fiestas y formar parte de una línea estable de trabajo que refuerce la cohesión social y el acompañamiento a quienes más lo necesitan", ha señalado la concejala Ana Suárez Guerra.

El tren turístico realizará cuatro salidas: el 14 de agosto desde La Luz, el 20 desde Jardín de Cantos, el 21 desde la residencia Santa Teresa Jornet, y el 22 desde Los Canapés. A ello se suman las visitas al mercado medieval, previstas entre el 23 y el 28 de agosto, con la participación de unas 25 personas del centro de Los Canapés, y el concurso de ganado de San Agustín, del 25 al 28 de agosto, al que asistirán unas 40 personas del mismo centro.

Por último, entre el 1 y el 15 de septiembre, se llevarán a cabo los paseos en barco por la ría de Avilés, en los que participarán residentes y usuarios de los centros de El Nodo, Santa Teresa Jornet, Jardín de Cantos y La Luz.