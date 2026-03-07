El Ayuntamiento ampliará la inversión prevista para la ampliación del Parque de la Fresneda

Ampliación del parque de La Fresneda. - ATTO. SIERO

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' explicó este sábado el proyecto de ampliación de la zona de juegos infantiles del Parque de La Fresneda y la inversión prevista para esta actuación irá con cargo al expediente de remanentes. Inicialmente, el presupuesto municipal contemplaba una partida de 150.000 euros, pero durante la redacción del proyecto se comprobó que esa cantidad no era suficiente para dar respuesta a las necesidades actuales.

Por este motivo, el Consistorio incrementará la inversión hasta alcanzar un total de 400.000 euros, con el objetivo de crear un espacio de juegos infantiles más amplio y adaptado a la demanda de las familias de la zona.

En palabras del alcalde, "una vez que se pusieron a redactar el proyecto vimos que el dinero previsto no era suficiente", por lo que el Ayuntamiento ha decidido suplementar la partida "para poder hacer una zona de juegos infantiles nueva mucho más amplia y acorde a las necesidades del lugar".

García destacó además el crecimiento de población en este núcleo y la elevada presencia de familias con niños. "Hay muchos niños y niñas y esta es una de las peticiones que nos ha trasladado la plataforma vecinal", señaló.

El proyecto ya ha sido redactado y aprobado por los técnicos municipales. La financiación se incorporará al expediente de remanentes que el Ayuntamiento prevé llevar al pleno municipal durante este mes de marzo. Una vez aprobado, el Consistorio procederá a licitar las obras con el objetivo de que la actuación pueda ejecutarse a lo largo de este año.