El Ayuntamiento aprueba la segunda comercialización de parcelas en el parque empresarial de Olloniego

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado la segunda comercialización de las parcelas de titularidad municipal disponibles en el Parque Empresarial de Oviedo (Olloniego-Tudela). En esta nueva licitación se vuelven a poner a la venta las parcelas que permanecen disponibles, con más de 100.000 metros cuadrados de suelo industrial y terciario en conjunto, distribuidos entre la Fase I y la Fase II del parque empresarial.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, las parcelas cuentan con red de alumbrado, abastecimiento de agua, saneamiento, recogida diaria de residuos, limpieza viaria y conexión de fibra óptica, además de un sistema de vigilancia 24 horas conectado con la Policía Local.

El Parque Empresarial de Oviedo, de más de 600.000 metros cuadrados y con más de 60 empresas ya instaladas, ofrece una ubicación estratégica en el centro de Asturias, con acceso directo a las principales autovías, proximidad a puertos comerciales y al aeropuerto, así como conexiones ferroviarias de alta velocidad con Madrid y el resto de España.

En las próximas fechas, el ayuntamiento tiene previsto destinar 200.000 euros para renovar toda la señalización del Parque Empresarial Oviedo (Olloniego- Tudela), a través de los accesos por la carretera autonómica AS-116 y se instalarán tótems informativos e identificativos de las distintas zonas de este complejo industrial.

También extenderá el servicio de videovigilancia conectado con la Policía Local al resto del Parque Empresarial para garantizar una mayor seguridad a las empresas. Estas actuaciones contarán con una subvención de 38.700 euros procedentes de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, Sekuens, con cargo al Programa de Espacios Industriales.