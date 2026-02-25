El Ayuntamiento autorizará, próximamente, el convenio que dé paso a la demolición del viaducto de Carlos Marx

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este miércoles que la Junta de Gobierno aprobará, la semana próxima o la siguiente, el convenio para la demolición del viaducto de Carlos Marx, que deberá ser también ratificado por la Administración regional y estatal.

Una vez aprobado por las tres instituciones, se estará en disposición para la firma del convenio de la llamada fase cero del Plan de Vías, correspondiente a la citada demolición y el cambio de colectores.

Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que todo el ejercicio de "presión intensa" realizada desde el Ayuntamiento desde el pasado diciembre a través de cauces institucionales empieza "a dar frutos".

Ha explicado, asimismo, que una vez dado el visto bueno por la Intervención y la aprobación en la Junta de Gobierno, queda comprometido el dinero que el Ayuntamiento aporta a esta fase cero.

En paralelo, por resolución de Alcaldía se ha de aprobar el proyecto de derribo que, según la regidora, están revisando "a toda velocidad" en el servicio de Urbanismo.

Ha aclarado, eso sí, que la licitación de este proyecto corresponde a ADIF. También ha señalado que este convenio es referido al convenio de la demolición del viaducto, pero se tiene que firmar otro que englobe al Plan de Vías y que sustituya al firmado en 2019.

Sobre ello, ha apuntado que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, había comentado que Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, se reuniría este primer trimestre para que se firmara.

"Psicológicamente necesitamos en Gijón ver algún avance", ha resaltado la alcaldesa sobre las obras de demolición. Ha recordado, asimismo, que a inicios del mandato fue el primer planteamiento hecho al Principado, en el sentido de ir unidos en la reclamación del derribo del viaducto ante el Ministerio.

Ha remarcado, eso sí, que en el último convenio venía un cronograma donde figuraba que a día de hoy debería estar la estación intermodal terminada.

"Yo creo que eso es una reflexión que nos tiene que interpelar a todos de lo que cuesta andar dando vueltas a los proyectos, andar tomando decisiones, a mi modo de ver, totalmente erróneas y que, sobre todo, porque comprometen el desarrollo de las infraestructuras", ha animado a pensar.