El Ayuntamiento de Avilés respalda a las asociaciones vecinales para reclamar un cajero en Santa Apolonia

Reunión del concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, con representantes de las asociaciones vecinales de Llaranes, El Pozón y Alto Vidriero y la Plataforma de Servicios Públicos. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, Pelayo García, se ha reunido este sábado con representantes de las asociaciones vecinales de Llaranes, Pozón y Alto Vidriero, así como con la Plataforma por los Servicios Públicos, para analizar la situación generada tras el cierre de la oficina de Unicaja en la calle Santa Apolonia y respaldar sus reivindicaciones para mantener un servicio bancario básico en la zona.

Durante el encuentro, han expuesto las gestiones realizadas en los últimos meses ante la entidad financiera, entre las que se incluye la recogida de más de 2.000 firmas y la presentación de diversos escritos para solicitar la instalación de un cajero automático que permita realizar operaciones esenciales sin necesidad de desplazarse a otras zonas.

Los colectivos han trasladado al edil la negativa de Unicaja a la instalación del cajero tras alegar criterios de carácter "operativo, técnico y organizativo", a pesar del compromiso expresado por la propia entidad con la accesibilidad financiera en entornos con elevada presencia de personas mayores.

El concejal de Participación Ciudadana ha manifestado el apoyo del Consistorio a una petición que considera "razonable y proporcionada". García ha recordado que el mantenimiento de un cajero minimizaría los problemas de los usuarios y que la ciudad está reconocida como Ciudad Amiga de las Personas Mayores, lo que exige la defensa de servicios que faciliten la vida diaria.

García ha señalado además que existen precedentes en la ciudad donde se ha mantenido operativo un cajero tras el cierre de oficinas, demostrando que "es una solución viable cuando hay voluntad para atender a la ciudadanía".