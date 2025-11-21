El Ayuntamiento de Cangas del Narcea declara tres días de luto tras la muerte de los dos mineros

Comunicado del Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias) tras la muerte de dos personas en el derrumbe de una mina en la localidad. - AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

GIJÓN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad asturiana de Cangas del Narcea ha decretado tres días de luto oficial tras la muerte de dos mineros que trabajaban en la explotación de Vega de Rengos, que se ha derrumbado tras un accidente, y donde se busca a una tercera persona en paradero aún desconocido.

Así lo ha anunciado el ayuntamiento en un mensaje en las redes sociales, donde ha detallado que a partir de este sábado las banderas ondearán a media asta en señal de duelo.

"El alcalde, que se encuentra junto a la familia y los compañeros de los mineros, traslada sus condolencias", ha explicado el consistorio en su escrito.

El mensaje tiene lugar después de que se haya confirmado la muerte de dos de los tres mineros atrapados tras el hundimiento registrado en una explotación de Vega de Rengos, en el municipio asturiano de Cangas del Narcea.

Por el momento, los servicios de emergencia siguen con la búsqueda de la tercera persona, aún desaparecida, según ha informado a los medios la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

El accidente, producido sobre las 16.45 horas de este viernes, provocó un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina, dejando inicialmente dos trabajadores sin localizar, aunque posteriormente se empezó a hablar de un tercero.

Desde el primer momento han permanecido movilizados efectivos de Bomberos de Asturias con base en Cangas del Narcea, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, así como uno de los helicópteros multifunción que trasladó a la Brigada de Salvamento Minero. El 112 también ha activado al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del accidente.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.