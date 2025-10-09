El Ayuntamiento congela los impuestos municipales y las actividades culturales y deportivas

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de Avilés ha informado este jueves de la elaboración de la propuesta de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2026 con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de las familias, fomentar la participación en actividades culturales y deportivas, y garantizar la sostenibilidad de los servicios municipales.

En este sentido, se propone la congelación de todos los impuestos municipales, incluyendo IBI, viñeta, plusvalía, IAE e ICIO. De la misma manera, se congelan los precios en actividades culturales y deportivas, garantizando que el acceso a la cultura y al deporte siga siendo asequible para toda la población, según han explicado desd eel consistorio.

Además, se introducen medidas específicas para fomentar la participación de los y las jóvenes en el deporte con la creación de un nuevo Bono Joven, que implica una reducción del 25% sobre la cuota del abono adulto, dirigido a menores de 25 años. Asimismo, los clubes deportivos que colaboran con el Ayuntamiento podrán acceder a bonificaciones de hasta el 100% en el uso de las instalaciones deportivas, reconociéndose así su contribución al deporte local.

En cuanto a las tarifas de servicios públicos esenciales, se propone la congelación de la tasa de basuras, mientras que las tarifas de agua y alcantarillado se ajustan únicamente con el IPC del 2,7%, de acuerdo con los compromisos contractuales.

Respecto a los aparcamientos municipales y la ORA, se llevarán a cabo ajustes moderados vinculados al mantenimiento del servicio y a la inflación, procurando que los incrementos sean proporcionales y justificados. Por ejemplo, los aparcamientos de Plaza de España y La Exposición experimentarán subidas controladas del 2,5% al 5%, en función del coste de mantenimiento y personal, mientras que se congelan las tarifas del aparcamiento de la calle Cuba, donde además se mantiene el programa de aparcamiento gratuito durante dos horas para clientes de comercios locales adheridos.