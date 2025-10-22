El Ayuntamiento convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove para el día 28

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), en el Ayuntamiento gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

"Gijón merece conocer los planes y los plazos del Principado", reclama Moriyón

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés ha anunciado este miércoles que convocará la mesa de trabajo sobre el vial de Jove para el próximo 28 de este mes.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, en este órgano están representadas todas las asociaciones de la zona Oeste, así como diferentes entidades del tejido social de la ciudad, y también se cursará una invitación para el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

"El Ayuntamiento siempre ha trabajado desde la lealtad institucional, pero Gijón merece conocer los planes y los plazos del Principado", ha afirmado la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón.

"A día de hoy, siguen pasando miles de camiones por la zona Oeste de la ciudad y es una cuestión que no puede seguir esperando", ha apuntado la regidora. "Hace casi dos años, se prometió que los 300 millones de la fallida licitación se reinvertirían en la ciudad", ha recordado.