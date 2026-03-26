El Ayuntamiento, dispuesto a adquirir las parcelas de Cabueñes si Quirón no construye el hospital proyectado

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GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento ha avanzado este jueves que se hará cargo de la adquisición de las parcelas de Cabueñes necesarias para la ampliación del hospital de Cabueñes si Quirón finalmente no realiza su proyecto en Nuevo Gijón.

A través de una nota de prensa, ha apuntado que, de esta forma, el Consistorio blinda los accesos al nuevo centro hospitalario y garantiza que las parcelas estén disponibles en los tiempos necesarios.

En este sentido, ha explicado que Urbanismo ha remitido un escrito al Grupo Quirón, en el que le recuerda la obligatoriedad de comprar las parcelas y presentar la documentación necesaria para tramitar el Plan Especial, en caso de continuar con el proyecto previsto en Nuevo Gijón.

Han recordado, al tiempo, que hasta la fecha, en ejecución del convenio urbanístico suscrito por el anterior Equipo de Gobierno y firmado en marzo de 2023, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la tramitación de la correspondiente modificación puntual del Plan General, aprobada el 14 de febrero de 2025, y, en paralelo, ha enviado a la Consejería competente el borrador del Plan Especial para la implantación del equipamiento sanitario de Quirón en el barrio de Nuevo Gijón. Asimismo, se ha dictado resolución favorable de la evaluación ambiental el 24 de abril de 2025.