El Ayuntamiento elabora sus primeros presupuestos con informe de impacto de género

Se incrementa en 25.000 euros el convenio con la Fundación Princesa de Asturias

GIJÓN, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, ha destacado este jueves que, de cara a 2025, es la primera vez que se elabora un presupuesto municipal acompañado de un informe de impacto de género, con el que se medía la capacidad transformadora de los distintos programas a la hora de lograr una igualdad efectiva.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada del director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de ciudad, Jaime Fernández-Paíno, que también ha desgranado su proyecto presupuestario para 2025.

Sobre esta cuestión, ha explicado que se ha elaborado previamente un informe del impacto de género, sin que hubiera una metodología única para hacerlo. De hecho, ha apuntado que en los propios Presupuestos Generales del Estado (PGE) se indica que "estamos en periodo de reajuste", lo que evidencia, según ella, la complejidad de su elaboración.

Debido a ello, se tuvieron que hacer dos secuencias, una parte para analizar la pertinencia, es decir, la capacidad de los programas de presupuestos para influir en las condiciones de vida de las personas. A este respecto, ha señalado que hay algunas partidas con incidencia "nula o escasa", ya que responden más a elementos de carácter operativo.

Además, los distintos departamentos rellenaron una ficha de planificación estratégica donde fueron volcando la previsión para realizar la actividad a realizar, a modo de autodiagnóstico, mientras que, por otra parte, desde el área de Igualdad se revisó la totalidad del presupuesto para analizar el grado de pertinencia.

En una segunda fase, se analizaron programas donde hubiera algún tipo de incidencia, a través de tres factores: medidas que pudieran reducir los roles y estereotipos de géneros, el ver si se facilitaba el acceso de las mujeres a los distintos recursos y conocer si la acción a desarrollar facilitaba la participación equilibrada de mujeres y hombres en las distintas áreas municipales.

Avello ha resaltado que se aprecia un interés "positivo" por parte de las Concejalías. Ha indicado, asimismo, que la propia Ordenanza de Igualdad plantea una estrategia dual en el sentido de que hay acciones positivas pero también otras de carácter transversal.

En este caso, ha señalado que en el presupuesto se contemplan programas destinados exclusivamente a mujeres y otros en los que, de forma indirecta, también se favorece la igualdad de género.

En cuanto al área de Igualdad en sí, ha avanzado que para 2025 contará en el capítulo 1 con 88.000 euros más, hasta llegar a los 690.100 euros; en el capítulo 2 de gastos con 312.200 euros y el capítulo 4 de subvenciones se mantiene en 86.000 euros.

Ha indiciado, a este respecto, que se actualiza la remuneración del personal pero también se dota al departamento de dos plazas de titulación superior con especialización acreditada en materia de género, cuya contratación está prevista para el segundo trimestre del próximo año.

Entre otras cifras, ha señalado que hay un pequeño ajuste "a la baja" en el servicio de agencia de viajes, que pasa de 24.000 euros a 15.000 euros, mientras que se destinan al gasto asociado al despliegue operativo de la Ordenanza de Igualdad 48.000 euros para formalizar un contrato mayor en aras a trabajar la parte instrumental de la citada Ordenanza.

A esto ha sumado 50.000 euros del contrato de publicidad y propaganda (8M, 25N y otras campañas); Femenino y Plural (34.000 euros); y el programa Educar para la Igualdad. Asimismo, se destinan a reuniones, conferencias y cursos 50.000 euros, 15.000 euros para ediciones y publicaciones y a estudios y trabajos técnicos 193.000 euros.

'GIJÓN FUTURO'

Vinculado al pacto de concertación local 'Gijón Futuro', ha señalado que estaba comprometido un estudio de investigación sobre situación laboral y dificultades de inserción laboral de las mujeres (14.000 euros), así como un programa educativo para promover la diversificación profesional y la elección de estudios exenta de sesgos de género y el apoyo a todas las iniciativas empresariales en materia de igualdad.

Además, deja de pertenecer a este apartado el Punto Lila, que pasa a convertirse en convenio. Avello ha argumentado que este programa precisa de solvencia técnica y de ahí que se cambie la fórmula a convenio, con una dotación de 20.000 euros.

Otras partidas son la Escuela Feminista de Rosario Acuña, así como la destinada a atender las propias necesidades del servicio de Igualdad en el caso del centro asesor de la mujer, especialmente por el mayor incremento de mujeres jóvenes víctimas de la violencia de género y por el mayor número de mujeres que de forma reiterada acuden a este centro asesor.

ALCALDÍA

Fernández - Paíno, por su lado, ha indicado que el Gabinete de Alcaldía registra una subida de 75.000 euros, reflejo de gastos en publicidad de otras áreas municipales sin partida específica.

De su competencia son, también, las aportaciones a los grupos municipales (1.165.000 euros), y órganos e instituciones con participación institucional, que sube 25.000 euros.

Esto último es debido al incremento del convenio con la Fundación Princesa de Asturias hasta los 70.000 euros. Según él, este convenio no se revisaba desde hace años, por lo que procedía una actualización "al alza".

Por contra, no hay mayores cambios en lo que se refiere a la Secretaría General y Asesoría jurídica. Eso sí, como no se prevé procesos electorales en 2025, no se ha contemplado ninguna cantidad para ello.

Referente a la Dirección General de Alcaldía, la ha dividido en tres patas: Alcaldía, el equipo de PRTR y el equipo internacional. Se ha creado este año, también, un programa llamado proyectos e internacionalización, para dejar más clara la vinculación de este área. Ha aclarado, en este punto, que se incluyen los PRTR en lo que guarda relación con su seguimiento y supervisión.

Ha aludido, asimismo, al subprograma de acción social, que es el convenio con la Fundación Mar de Niebla, que se transfirió desde la Concejalía de Educación para mejorar su coordinación. Fernández - Paíno ha remarcado que se va a gestionar de la mano de la entidad este convenio, dotado con 224.600 euros.

Por otra parte, ha explicado que, en caso de que se abran convocatorias nuevas de fondos PRTR, el dinero saldría la partida de Estudios y Trabajos Técnicos. Se incluyen, además, las cuotas de pertenencia a la Red Eurocities o Ciudades Atlánticas y otros 3.000 euros de la cuota de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030.