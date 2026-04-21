Gijón quiere que el Plan Especial de Naval Azul nazca de la participación de todos los agentes

GIJÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, aspira a que el proyecto que defina el Plan Especial de Naval Azul sea resultado de un gran proceso participativo, en el que distintos agentes implicados y entidades puedan hacer sus aportaciones.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha considerado que este proyecto "va a salir mejor, cuanto mejor integre las sensibilidades de toda la sociedad".

En esta misma línea, ha incidido en que un foro como el que se abrió este pasado lunes, con la celebración de la reunión de una mesa participativa, tiene una participación "suficientemente amplia y plural", ya que están representados muchos colectivos sociales, ciudadanos, empresariales, sindicales y políticos. "Creo que es suficiente", ha opinado.

Ha adelantado, asimismo, que la intención del Ayuntamiento es ahora abrir un plazo para que se puedan presentar aportaciones, sugerencias, reflexiones o matizaciones y que se puedan sentar con todos los interesados en aportar, en un círculo ya más reducido, para trabajar mano a mano con ellos, de forma que las aportaciones que puedan incorporar se incorporen.

Todo ello al objeto de que salga un documento "lo más completo posible y que sea más del gusto de todos". En este sentido, ha señalado que van a tener bastantes reuniones antes de cerrar el documento.

Ha resaltado, además, que la reunión celebrada este pasado lunes fue "muy productiva, muy provechosa" y la primera de unas cuantas que creen que va a redundar en un beneficio global del Plan Especial de Naval Azul que, según el concejal, está llamado a ser muy importante en el futuro de Gijón.

Al tiempo, ha indicado que va a haber más trámites de información y de exposición pública donde se van a poder presentar alegaciones. Dicho esto, ha matizado que no quiere esto decir que las entidades participantes en la mesa de participación tengan que canalizar sus propuestas a través del canal oficial de alegaciones.

El edil ha concretado que lo que tiene en mente el Gobierno local es poder sentarse con los intervinientes en la mesa, analizar el documento, y que puedan hacer sus aportaciones de manera "no voy a decir informal, porque tampoco es informal, pero no por el trámite de exposición pública con un formato de alegación", ha insistido.

PYMAR

En cuanto al requerimiento hecho a Pymar desde el Ayuntamiento para que realice obras de adecuación en las naves que tiene en los terrenos que son de su propiedad, dentro del ámbito del antiguo astillero de Naval Gijón, el edil ha confirmado que en la tarde de este pasado lunes les presentaron la documentación del proyecto que quieren ejecutar.

A este respecto, Martínez Salvador ha apuntado que si bien no han tenido tiempo técnicamente a analizar la documentación presentada, creen que, en principio, responde a lo que se les había requerido desde el Ayuntamiento.

Preguntado por la reunión prevista para este día con el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, el edil ha indicado que se enmarca en una ronda de contactos que está manteniendo el dirigente 'popular' regional con muchos ayuntamientos asturianos, "sean del signo político que sean", ha apostillado.