El Ayuntamiento facilita obras menores de mejoras de fachadas

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OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego ha dictado un bando por el que se difunde la medida que exime de la tramitación y pago de licencia municipal para pequeñas obras de mejora en fachadas entre el entre el 30 de abril y el 17 de julio de 2026.

Se consideran obras menores aquellas caracterizadas por su sencillez técnica y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas obras de simple reparación, decoración y ornato.

Según se indica en el mismo "quienes deseen ejecutar obras menores de mejora en fachadas de edificios y casas (como pintura o mantenimiento o reparación de canalones, aleros y otros elementos de ornato en fachadas), podrán realizar dichos trabajos sin la tramitación de expediente municipal", en ese periodo.

Para ello, al acogerse al bando, se asimila a una declaración responsable, "lo que supone aceptación de las condiciones establecidas para la declaración responsable tras la reforma introducida por la Ley del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de medidas administrativas urgentes, sin perjuicio de las funciones municipales de comprobación, control e inspección".

Están excluidas las obras que precisen de licencia o de otras autorizaciones o permisos que corresponda solicitar ante cualquier otro organismo.

"Se trata de una medida que consideramos necesaria para promover la mejora estética y de conservación de muchas fachadas, incentivando a los propietarios para hacer las obras que redunden en la mejora exterior de fachadas , a la vez que se beneficia al sector de la construcción de las pequeñas reformas", ha dicho Vega.