Ayuntamiento de Gijón busca prórroga para el barrio degradado de Contrueces: Fondos europeos en juego

El director del Gabinete de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Gabinete de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, ha destacado este viernes la ejecución de los proyectos PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y ha avanzado que están a la espera de poder conseguir una prórroga en el caso de la rehabilitación del barrio degradado de Contrueces.

Fernández-Paíno, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que el Ayuntamiento ha presentado un total de 53 proyectos a las convocatorias que ha habido desde el año 2021.

De estos, un total de 34 fueron aprobados y obtuvieron financiación europea, mientras que 15 fueron denegados, algunos de ellos dos veces, como fue el caso del proyecto del Laboratorio de Permacultura en el parque de los Pericones, por una cuestión de la titularidad de una de las parcelas.

Asimismo, en cuatro casos se reunión a los fondos, como es el del colegio público Rey Pelayo, por su elevado coste, mientras que los otros tres, de importe mucho menor, correspondían al Patronato Deportivo Municipal, a Divertia y al Festival Internacional de Cine (FICX).

Según Fernández-Paíno, a fecha de hoy hay un total de 25 proyectos finalizados, de los que 21 están ya justificados y 17 de estos últimos tienen ya la justificación aprobada. Quedan pendientes de finalización, con fecha limite junio de 2026, nueve proyectos.

Ha destacado, por otra parte, que el volumen total del programa de PRTR ha ascendido a casi 68 millones de euros. De esta cantidad, la financiación europea asciende a 42.592.000 euros y la aportación municipal total ha sido de 25.252.000 euros, lo que supone un reparto de porcentajes del 67 y 37 por ciento, respectivamente.

Asimismo, quedan pendientes de ingreso casi siete millones de euros, mientras que se ha devuelto por parte del Consistorio los 3 millones de euros del colegio Rey Pelayo, correspondiendo el resto o bien a alguna partida que no se haya ejecutado o bien a bajas en las licitaciones.

En cuanto a los proyectos pendientes más próximos a finalizar, ha citado el de los colegios de Educación Especial de Castiello y el de Los Campos, con un nivel de ejecución, respectivamente, del 95 y el 80 por ciento.

Fernández-Paíno ha apuntado, en este sentido, que no cuentan, en principio, con que haya ninguna incidencia, por lo que ha confiado en que se puedan acabar en plazo. Ha recordado, en este caso, que la negociación de la prórroga fue "muy costosa en términos administrativos y de los recursos humanos del Ayuntamiento".

"Eran proyectos de obra muy grandes, muy complejos", ha agregado, a lo que ha incidido en que no se suspendió la actividad docente en ninguno de los dos.

Respecto a la obra de Contrueces, ha indicado que, a 31 de marzo, la ejecución era del 30 por ciento, pero se está en un 60 por ciento. En este sentido, ha resaltado que se está haciendo un esfuerzo "ímprobo" para que la ejecución sea "lo más rápido posible", si bien ha reconocido que será difícil acabar la rehabilitación a 30 de junio de este año.

Con referencia a esta obra, ha destacado que en el Real Decreto 326-2026, que acaba de aprobar el Consejo de Ministros referente al Plan Estatal de Vivienda, la disposición adicional segunda contempla una posible prórroga para los programas de rehabilitación de viviendas.

Es por ello que el Ayuntamiento ya está trabajando con el Principado, que es el gestor de la subvención, para ver hasta dónde se puede llevar una prórroga.

Fernández-Paíno ha citado otros proyectos en ejecución, como el de Bioresiduos, que tiene ya una ejecución muy alta, o el de la Campa Torres, que rondará el 40 por ciento, en el que, según él, se está trabajando "a destajo", por lo que cree que se va a poder cumplir el plazo aunque tenga aún una certificación todavía baja.

Pendiente está también la Plataforma de Turismo Inteligente, que es la continuación del Plan de Sostenibilidad Turística, del que ha apuntado que acaba de salir a licitación. En este caso, aunque la ejecución es todavía baja, de un tres por ciento, ha opinado que, al ser un suministro y una instalación, se podrá llegar a tiempo.

También se ha referido al proyecto de Arrudos 100 de la EMA, dentro del PERTE del Agua. En este sentido, ha remarcado que la EMA ya cumplió con el hito del 40 por ciento que se le había pedido, con un 54 por ciento de gasto ejecutado.

Del dinero pendiente de cobro, ha citado el proyecto de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia (2,5 millones de euros); Gijón Ecorresiliente (2.369.000 euros); de la Campa Torres, que está en ejecución, y de biorresiduos, con cantidades un poco más pequeñas.

Por otra parte, Fernández-Paíno ha afirmado que no tienen previsto hacer una reversión de proyectos PRTR en términos generales, salvo si se requiere hacer alguna corrección. Ha defendido, unido a ello, en que el Gobierno ha ejecutado los fondos europeos "con el máximo rigor que ha sido posible", aunque no compartieran todos los proyectos, como es el caso de la reforma de los colegios.

Preguntado sobre si mereció la pena el esfuerzo de dinero municipal, ha señalado que se han movilizado 25 millones de euros de fondos municipales por una inversión europea de 47 millones, lo que es, a su juicio, un retorno "alto". Con todo, ha considerado que sí mereció la pena.

"Son decisiones que tomó una Corporación anterior y que la Corporación que llega pues tiene la responsabilidad política de, en la medida de lo posible y en la medida que sea aceptable y comprensible para la ciudadanía, no revertirlas", ha apuntado.