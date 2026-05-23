06 May 2026, Bavaria, Munich: Paris Saint-Germain coach Luis Enrique is pictured during a pitch inspection before the UEFA Champions League semi-final, second leg soccer match between Bayern Munich and Paris Saint-Germain at the Allianz Arena. - Tom Weller/dpa

GIJÓN, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón dará el nombre de Luis Enrique a la playa verde del Rinconín. De esta manera, la ciudad reconoce "a una de las figuras más importantes del deporte mundial y a un gijonés que, allá donde ha ido, siempre ha reivindicado sus orígenes con orgullo".

Nacido en 1970 en Gijón y vecino del barrio de Pumarín, Luis Enrique Martínez constituye "una de las figuras más destacadas del deporte mundial y uno de los grandes embajadores de la ciudad en el ámbito internacional", según destaca el Consistorio gijonés.

Tras iniciar su trayectoria futbolística en el colegio Elisburu y el Xeitosa, Luis Enrique ingresó a los once años en la Escuela de Fútbol de Mareo y comenzó una carrera profesional que lo llevó a ser pieza clave de equipos como el Real Sporting de Gijón, el Real Madrid, el FC Barcelona y la selección española.

Tras colgar las botas, inició su carrera como entrenador. Ha dirigido a escuadras de la AS Roma; el FC Barcelona, la selección española y el Paris Saint-Germain, donde continúa a día de hoy.

Precisamente, al frente del conjunto parisino logró el año pasado su segunda Champions League, la primera en la historia del club francés, un hito que le ha valido la consideración de mejor entrenador del mundo.

Desde el Ayuntamiento resaltan que 'Lucho', como se le conoce cariñosamente, "siempre ha reivindicado sus raíces y mantiene una estrecha relación con Gijón, siendo para la ciudad un "motivo de orgullo" y un ejemplo de excelencia, dedicación y valores".