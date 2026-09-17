Ayuntamiento de Gijón: Luz verde a la segunda fase del Plan Llave para 180 viviendas asequibles

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, junto al concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, antes de la presentación del 'Plan Llave', en la antigua Escuela de Comercio. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este jueves que, en las próximas semanas, el Ayuntamiento licitará la segunda fase del Plan Llave, por la que se construirán 180 viviendas públicas de alquiler asequible, con fondos propios municipales, en el barrio de Nuevo Gijón.

"Así va a venir reflejado en el presupuesto que pretendemos aprobar en noviembre", ha indicado durante la rueda de prensa de inicio del curso político, frente a las obras de la futura Universidad Europea en terrenos de ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria', acompañada del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Ha explicado, en línea con ello, que tienen una previsión de unos 3,5 millones de euros para el presupuesto de 2027 para financiar esta segunda fase, a través de un derecho de superficie, igual que el Principado está haciendo en el antiguo solar de Peritos.

A este respecto, ha señalado que, mientras continúan a la espera de que el Principado y la Consejería de Ordenación del Territorio articulen el compromiso adquirido, el pasado agosto, de actualizar el precio del módulo de vivienda protegida, que permitiría a Gijón desbloquear la primera fase del Plan Llave y la construcción de casi medio millar de viviendas, el Gobierno local va a lanzar esta segunda fase.

Con respecto a la primera fase del Plan Llave, ha achacado que la licitación quedó desierta a que a los promotores no les renta construir vivienda asequible porque no les salen las cuentas, al no haberse aún actualizado el precio del módulo.

A este respecto, se ha mostrado convencida de que, si el consejero Ovidio Zapico cumple el anuncio hecho en agosto y actualiza ese precio, esa primera fase del Plan Llave se podría "desbloquear".

Moriyón se ha referido, además, a obras del campus de la Universidad Europea en La Pecuaria, institución contactó con el Ayuntamiento en el año 2023. "Si algo significa lo que se está levantando en este solar es una ventana al futuro de Gijón", ha resaltado.

Sobre este proyecto, ha remarcado que ya se está levantando un campus para entre 2.500 y 3.000 estudiantes y que, en poco más de un año, entrará en funcionamiento con los primeros alumnos.

"Solo desde el sectarismo se puede negar la trascendencia de un proyecto que no solo supondrá la atracción de talento joven, sino que va a reforzar el tejido empresarial, va a ampliar la capacidad investigadora en la ciudad y va a potenciar Gijón como una ciudad de oportunidades", ha recalcado la alcaldesa.

Al tiempo, ha dejado claro que no es una cuestión de universidad pública o universidad privada y ha reivindicado el compromiso "incuestionable" del Ayuntamiento con la institución académica de Oviedo.

"Esto va de sumar agentes de transformación a Gijón y la Universidad Europea es un aliado imprescindible", ha asegurado la regidora gijonesa.

Ha hablado, también, del proyecto de Tabacalera, donde la obra para la adecuación de la antigua fábrica de tabacos en un centro de referencia ya ha cogido, según ella, "velocidad de crucero".

Ha destacado, sobre Tabacalera, que supone la mayor inversión en cultura de la ciudad, con 21 millones de euros exclusivamente de fondos municipales, pero que cuenta ya con aliados como el Museo del Prado.

Moriyón, además, ha adelantado que las obras de la fase 2 de la Playa Verde Luis Enrique dará inicio en los próximos días. Para ella, este y otros proyectos, evidencian que, en lo que va de mandato, la ciudad ha dado "un salto transformador de primer orden".

Especialmente ha resaltado la inversión récord que lo ha hecho posible, con 151 millones de euros en lo que va de mandato, lo que supone 63 millones de euros más que con el Gobierno anterior de PSOE e IU.

Moriyón ha incidido en que ha sido una inversión récord en los barrios y sin necesidades de subir impuestos. A esto ha sumado que, en los dos años últimos ha aumentado en un siete por ciento las aportaciones municipales a las empresas públicas.

Preguntada por si Gijón contará con residencia de estudiantes pronto, ha recalcado que Gijón lleva muchos años esperando por una, a lo que ha indicado que puede ser a iniciativa privada o bien pública, en línea con lo manifestado por el rector de la Universidad de Oviedo, pero con gestión privada como se plantea para que las cuentas salgan.

Sobre esto último, ha recalcado que el Ayuntamiento, en tiempo récord, modificó el Plan General de Ordenación (PGO) para que las viviendas asequibles de Peritos pudieran salir adelante y también para dar un impulso a esa posible residencia licitada por parte de la Universidad de Oviedo en lo que fue la parcela de la Semana Negra, de forma que al futuro promotor privado le salgan las cuentas. Con todo, ha dicho mantener la confianza de que, por una vía u otra, salga adelante "la tan necesitada residencia de estudiantes".

"Arrancamos, por tanto, la última etapa del mandato con la fórmula que ha permitido a Gijón transformarse como no había hecho desde hace muchísimos años", ha resaltado, sobre el municipalismo "que actúa, que invierte y que no espera".

"Gijón es una ciudad de hechos y una ciudad que no va a perder un solo tren de futuro", ha asegurado, antes de añadir que es una ciudad "con la mitad de problemas y el doble de oportunidades que hace tres años y no vamos a bajar el ritmo".