El Ayuntamiento de Gijón promueve la construcción de 160 a 180 viviendas en alquiler asequible del Plan Llave

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, interviene en una rueda de prensa del Plan Llave junto a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha presentado este martes una nueva fase del Plan Llave por la que se promueve la construcción de entre 160 y 180 viviendas en alquiler asequible, para lo que se plantea una ayuda de unos 40.000 euros por cada una.

A este fin, Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha explicado que el Ayuntamiento quiere licitar, antes del próximo 30 de junio, una convocatoria que permita la concesión de un derecho de superficie a 75 años, en una parcela municipal ubicada en la calle Sierra de Sueve, en el entorno Perchera-Nuevo Gijón.

El edil ha concretado que se trata de una parcela que tiene una superficie de casi 8.000 metros cuadrados, con una edificabilidad de 15.836 metros cuadrados, a lo que ha resaltado que el número de viviendas a construir es importante. Sí que ha adelantado que la idea es que el precio por metro cuadrado el alquiler sea de un máximo 8,5 euros y que no esté limitado el acceso por edad o cualquier otro condicionante.

Ha señalado al respecto, también, que es una parcela que está calificada como equipamiento, por lo que, siempre y cuando se mantenga la titularidad de la parcela, se puede construir vivienda en ella y con la tipología de bloque abierto, con cuatro alturas máximo.

El concejal ha agregado que será en el proyecto que presenten las diferentes empresas interesadas donde se defina el tamaño y el número de las mismas. Ha aclarado, en este caso, que se deja a libre elección de la empresa si los bajos de los edificios se destinan a fines comerciales o si se puede también incrementar la construcción de vivienda de los mismos.

Martínez Salvador ha remarcado que esto sería posible tal como se hizo en el solar de Peritos, donde el Principado construye 250 viviendas en alquiler asequible y se modificó el Plan General de Ordenación (PGO) para poder destinar el bajo a una superficie comercial.

La parcela, asimismo, se encuentra entre las calles Sierra Sueve y Maravillas, a la altura de la escuela infantil de cero a tres años de Nuevo Gijón, por lo que se da así continuidad a las construcciones que hay en esa calle.

El edil ha destacado que, de esta forma dan cumplimiento al compromiso adquirido por el Ayuntamiento cuando presentaron el Plan Llave, del que ha apuntado que se está reformulando la primera fase para hacerla más atractiva a los promotores. En ese caso, se trata de vivienda que saldría a la venta a un precio asequible.

Para Martínez Salvador, la combinación de ambas fórmulas va a permitir que se pueda llegar a la mayor parte de la población posible.

En paralelo, el edil ha aprovechado para arremeter contra el consejero de Ordenación del territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, al asegurar que el Ayuntamiento de Gijón no colaboraba en materia de vivienda con el Gobierno asturiano como sí hacen otros municipios.

A este respecto, le ha replicado que en diciembre pasado el Consistorio ya le comunicó al Principado las dos parcelas que estaban dispuestos a cederles y se lleva meses trabajando en el expediente, por lo que ha recalcado que la Consejería podía haber empezado a trabajar en el proyecto.

"No admitimos esa crítica de falta de colaboración porque ya les hemos mostrado que dos parcelas les podemos ceder, donde pueden construir 130 viviendas más", ha sostenido Martínez Salvador.

Al tiempo, ha aludido a la aprobación reciente del Plan Estatal de Vivienda y ha instado al Principado a hacer uso de las seis tipologías de ayuda que permite este y no solo una como está haciendo.

Sobre esta cuestión, ha incidido en que el problema de la vivienda no se soluciona solo con que el Principado las construya, sino que hay más fórmulas. En esta línea, el edil ha visto "indispensable" el acudir al modelo de colaboración público-privada, como ya hacen otras comunidades autónomas.

Ha avanzado, ligado a ello, que en el Pleno de este próximo miércoles se va a debatir una iniciativa del PSOE referida a la construcción de vivienda asequible, a la que han presentado una enmienda que espera que sea admitida y que se apruebe con el máximo consenso, referente a instar a la Consejería a articular todas las tipologías de ayudas vinculadas al Plan Estatal.

Quieren así que se llegue "al límite" que permita el citado Plan y que pueda, no solo en Gijón, sino en toda Asturias, exprimir los recursos que otorga para construir vivienda asequible.

El concejal ha apuntado que quien salga adjudicatario deberá presentar un anteproyecto que luego será evaluado por los servicios técnicos municipales. En este sentido, ha señalado que priorizarán que sean viviendas dignas, de calidad y el proyecto que construya mayor número de viviendas.