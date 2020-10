El Ayuntamiento de Gijón vigilará si hay "puntos calientes" donde se incumplan las medidas sanitarias

Ana González dice que el objetivo de salvar vidas "no puede ser soslayado por ningún otro"

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha defendido este martes que la Policía Local no ha parado de trabajar en el control del cumplimiento de las medidas higiénico sanitarias marcadas para tratar de evitar contagios, aunque ha avanzado que irán viendo si hay algún "punto caliente" donde no se cumplan o no de la manera correcta.

González, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su visita a las instalaciones del Tallerón de Duro Felguera, ha recalcado que la Policía ha puesto más de 50 sanciones solo este fin de semana por no usar la mascarilla.

La regidora ha incidido en que debe taparse "nariz y boca". Eso sí, ha señalado que siendo la primera vez que se declara la alerta naranja en el municipio, se hará más una labor pedagógica, de explicación y de ejemplo por parte del Ayuntamiento, que se mantienen actos pero otros se trasladarán a videoconferencias.

También se recordará la importancia de cumplir con las medidas higiénico sanitarias, como pueda ser, además del uso de mascarillas, de lavado de manos o de guardar distancias, también el reducir contactos sociales, no podemos andar cambiando de grupo.

González ha recalcado que hay que entender que no son solo las "gotitas de agua" que se pensaba al principio, sino que los científicos dicen que hay propagación a través del aire, de la respiración sin más, lo que hace que sea más fácil el contagio y debamos de ser "más rigurosos".

"Nuestro objetivo primordial es salvar vidas", ha señalado, referido no solo a evitar muertes sino que las personas caigan enfermas. "Tiene que ser un objetivo común", ha defendido, al tiempo que ha dejado claro que "tiene que ser un objetivo que no puede ser soslayado por ningún otro objetivo". "Lo que no es propio es la vida y tenemos que cuidar la vida de todo el mundo", ha añadido.