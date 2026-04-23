El Ayuntamiento de Ibias respalda el encierro de los mineros de Mina Miura por el impago de salarios

Archivo - Imagen de archivo de una barricada, mineros, minería. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibias ha manifestado su apoyo "público y pleno" a los trabajadores de Mina Miura (Carbones La Vega), quienes han iniciado esta tarde un encierro en las instalaciones de la explotación en señal de protesta por el impago de sus salarios durante el último año y la parálisis de la actividad extractiva.

A través de un comunicado, el Consistorio califica la situación de "injusta e insostenible", respaldando el malestar de las familias afectadas y mostrando su comprensión.

Desde el Ayuntamiento se tilda de "especialmente grave" que, tras la adquisición de la mina el pasado mes de octubre por parte del empresario Fernando Martínez Blanco, propietario de BIG TNZ Trading SL, no se hayan materializado los pagos. Según denuncia el Ayuntamiento, la empresa anunció "públicamente y en diversas ocasiones" que se procedería al abono inmediato de las deudas, un compromiso que "hasta la fecha no se ha cumplido".

El Consistorio advierte de que esta situación no solo afecta a la plantilla, sino que acarrea "graves consecuencias económicas y sociales" para todo el municipio. Por ello, exigen a los responsables de la empresa una "solución inmediata".

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la "máxima prudencia y prevención" de los mineros encerrados, recordando que las instalaciones llevan un año sin actividad, lo que podría implicar "riesgos añadidos" para la seguridad.