El Ayuntamiento impulsa un programa de intercambio cultural entre jóvenes del concejo y Pakistán

El alcalde de Siero, Ángel García, presenta un proyecto de intercambio cultural en colaboración con la Fundación Sarabastall de jóvenes de Pakistán. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 27 Oct. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han presentado este lunes un nuevo proyecto de intercambio cultural puesto en marcha por el Ayuntamiento de Siero en colaboración con la Fundación Sarabastall.

La iniciativa busca promover actividades de intercambio entre jóvenes del concejo y chicos procedentes de Pakistán. En esta primera edición participan Mustafá Muhammad, Hafiza Siddiqa Hanif y Amina Hanif, de entre 21 y 25 años, quienes viajan acompañados por el padre de las dos jóvenes, Hanif Muhammad. La familia procede de la región de Gilgit-Baltistán, al norte de Pakistán, una zona montañosa limítrofe con China, India y Afganistán.

Hafiza Siddiqa y Amina figuran entre las primeras mujeres alpinistas de Pakistán, y su familia vive en el pueblo de Hushe, vinculada al turismo de alta montaña.

Según ha explicado el alcalde, conoció personalmente el lugar a través de la Fundación Sarabastall, que desarrolla su labor allí desde hace 25 años. "El objetivo es organizar jornadas en los colegios del concejo en las que, mediante un soporte audiovisual, estos jóvenes, que dominan inglés y español, puedan mostrar a los estudiantes cómo es su vida en Pakistán y su entorno natural y social", señala García, quien subrayó el valor educativo de la experiencia.

Los participantes han realizado su primera visita al Colegio Público de Xentiquina, en Lieres, donde han compartido con los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria un video sobre su país y respondieron a sus preguntas sobre la vida cotidiana, la alimentación, los animales que crían, el montañismo y sus formas de ocio.

El regidor ha destacado que esta experiencia contribuirá a ampliar la visión del mundo de los estudiantes y fortalecer los lazos culturales entre comunidades.