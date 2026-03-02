El Ayuntamiento inicia un 'macroplan' para la mejora del asfaltado y reposición del pavimento de calles

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés dará comienzo este próximo martes a un 'macroplan' para la mejora del asfaltado y reposición del pavimentado de las calzadas y las calles de la ciudad.

La iniciativa, cuyas líneas generales serán presentadas al detalle este viernes, comprenderá mejoras en todos los distritos a lo largo de tres años y con una inversión total de seis millones de euros, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

En concreto, comenzará con la reforma de tramos en Marqués de Casa Valdés, entre las calles Cura Sama y Menéndez Pelayo; la calle Cabrales, a la altura del número 20; la intersección entre las calles Menéndez Pelayo y Ezcurdia; la avenida de El Llano; entre los números 4 y 12 y la avenida de Albert Einstein, entre las calles Corín Tellado y la avenida Justo del Castillo.

El presupuesto de estos trabajos, que estarán finalizados esta misma semana, es de 116.000 euros. "Cuidar de nuestras calles es la mejor manera de cuidar Gijón", ha resaltado la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

"Este 'macroplan' supondrá una mejora en la calidad de vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que ganarán en comodidad y seguridad en sus barrios", ha apuntado.

A su vez, en las próximas semanas se procederá también a reformar las calles Aquilino Hurlé y Emilio Tuya. "Este macroplan, que da respuesta a una necesidad de los gijoneses y gijonesas, es fruto de un gran trabajo por parte de los técnicos municipales a la hora de identificar los puntos en los que es necesario intervenir y calendarizar los trabajos", ha explicado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

CORTES DE TRÁFICO

Debido a estas actuaciones, será obligado aplicar restricciones al tráfico desde este lunes al próximo día 6. En este caso, en la avenida del Llano, entre los números 4 y 14, durante la noche de este lunes al martes día 3, en horario de 20.00 a 06.00 horas. En este caso, habrá un corte de este tramo con desvío por la avenida de Hermanos Felgueroso y la calle Francisco de Paula y Jovellanos.

En el caso de la avenida de Albert Einstein, entre Corín Tellado y avenida de Justo del Castillo y Quintana, este próximo martes, de 9.00 a 18.00 horas, se llevará a cabo un corte de carril, sentido salida de la ciudad hacia la avenida de la Pecuaria, con señalización de desvíos por Anselmo Solar y Corín Tellado. El sentido de entrada a la cuidad no sufrirá alteraciones de tráfico.

Además, en la calle Marqués de Casa Valdés, entre las calles Cura Sama y Menéndez Pelayo, esta noche y la del martes, miércoles y jueves, entre las 20.00 y las 6.00 horas, se hará un corte de calle en ese tramo, permitiendo tránsito en calles perpendiculares.

Respecto a las líneas de Emtusa que pasan por la calle Marqués de Casa Valdés, los desvíos se realizarán por las calles de Eladio Carreño y Emilio Tuya.

Debido a ello, se hace necesario despejar de estacionamientos la calle Emilio Tuya, en el tramo comprendido entre Menéndez Pelayo y Rufo García Rendueles.