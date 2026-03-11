El Ayuntamiento licitará en 2026 obras de mejora en El Molinón pero exige al Sporting labores de mantenimiento

Archivo - Estadio de El Molinón 'Enrique Castro Quini', Sporting de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el turno de preguntas, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha explicado que en los presupuestos de 2026 hay consignada una partida de 450.000 euros, dentro del programa de instalaciones deportivas, para la licitación de obras de reparación de estructura y mejora del estadio municipal de El Molinón.

Ha señalado, asimismo, que en estos momentos se está ejecutando obras de reparación en los elementos estructurales por algo más de 155.000 euros, que está previsto que finalicen el próximo mes de mayo.

Dicho esto, ha remarcado que seguirán exigiendo al Sporting, que tiene cedido el estadio, las necesarias labores de mantenimiento que deben acometer.

ZONAS TENSIONADAS

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha insistido a Podemos en su rechazo a la intervención del mercado inmobiliario, con relación a la propuesta de declaración de los barrios de Cimadevilla y de La Arena como zonas tensionadas.

En todo caso, ha apuntado que la aprobación de esta declaración debe ser consensuada entre Principado y Ayuntamiento y ha puesto en duda la metodología usada para tal declaración.

A su modo de ver, se jugó con los números para que diera el resultado que se quería. Incluso, ha sostenido que ha habido consecuencias de declaración "catastróficas" donde se ha aplicado, a lo que ha advertido de merma de viviendas de alquiler residencial al pasarse a uso turístico.

ROTULACIÓN DE AUTOBUSES

En el apartado de ruegos, por otro lado, el concejal de Tráfico, Transporte Público y Movilidad, Pelayo Barcia, ha aceptado la propuesta de IU para que en los nuevos autobuses de Emtusa aparezca la rotulacion bilingüe, en castellano y asturiano.

Barcia ha justificado que no se trató de una decisión "arbitraria" el dejar de hacer la rotulación bilingüe, sino que fue a resultas del fallo judicial que anulaba el Plan Municipal de Normalización Llingüístico.

En cualquier caso, se ha comprometido a, mediante emisión previa de un informe que dé seguridad jurídica, a volver a hacer la rotulación también en asturiano, que se había suspendido "cautela", según él.