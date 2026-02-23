El Ayuntamiento de Mieres asegura que la residencia Valle del Caudal supera las ratios de personal exigidas

Archivo - Ayuntamiento de Mieres. - AYUNTAMIENTO DE MIERES - Archivo

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha incidido este lunes, ante las protestas y movilizaciones convocadas, que a residencia Valle del Caudal cumple todos los estándares de calidad y de dotación de personal. Es más, aseguran que tiene más personal que las ratios que se exigen para las residencias de Asturias y cuenta con servicios no obligatorios como médico, trabajadora social o psicólogo.

"Desde el Ayuntamiento de Mieres respetamos la movilización de las trabajadoras, pero no la compartimos. No solo no hay recortes de personal sino que la residencia cuenta con más personal que el que exige la normativa para un equipamiento de sus características", dicen.

Explica el consistorio que la gestión de la residencia supone un presupuesto de 1,8 millones de euros anuales y es una prioridad para el Ayuntamiento teniendo en cuenta la importancia de este servicio, uno de los pocos de carácter municipal que existen en Asturias.

Además, la residencia cuenta con un amplio programa de actividades y ha sido objeto en los últimos años de importantes inversiones (accesibilidad, espacios comunes, calderas).

"Lo único que ha sucedido es que la residencia venía manteniendo operativo los refuerzos extraordinarios que se fijaron en la pandemia, siendo la única residencia en Asturias que mantenía aún estos refuerzos de personal, y se ha procedido a normalizar la situación, manteniendo incluso algunos refuerzos en áreas como limpieza", destaca el consistorio mierense.