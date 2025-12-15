El Ayuntamiento movilizará 75 millones de euros en agua y saneamiento en los próximos diez años

El alcalde de Siero, Ángel García; el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos, Manuel Pergentino Martínez. - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García anunció este lunes el inicio de la tramitación del mayor plan de inversión en infraestructuras del concejo, con una previsión de 75 millones de euros destinados a agua y saneamiento durante los próximos 10 años. Las actuaciones comenzarán en 2026 y se extenderán hasta 2036.

García, acompañado en rueda de prensa por el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, ha explicado que el plan contempla la inversión de 40 millones de euros en saneamiento, con el objetivo de que todos los núcleos cuenten con este servicio, y 25 millones de euros en agua, destinados a renovar y ampliar las infraestructuras existentes.

Las obras de saneamiento se financiarán con recursos municipales, mientras que la inversión en agua se abordará mediante un cambio en el modelo de gestión con la externalización del servicio.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en La Pola, El Piquero y Espinella, y la conexión del depósito de La Pola con El Berrón.

El objetivo es garantizar el suministro en todo el concejo y resolver problemas críticos detectados en varias zonas, especialmente en el área central.

La propuesta de cambio de modelo de gestión será llevada al pleno ordinario del Ayuntamiento de diciembre para su aprobación. La concesión del servicio externalizado se estima que tendrá una duración de 25 a 30 años, y las obras de agua deberán ejecutarse en los primeros cuatro años de la concesión.