El Ayuntamiento de Oviedo creará ayudas para familias vulnerables frente al "tasazo" estatal de la recogida de basuras

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, ha avanzado este miércoles que el proyecto de ordenanzas fiscales se llevará a Pleno durante el mes de octubre, tras completar el periodo de enmiendas de los grupos políticos; y ha avanzado que una de las novedades será la creación de unas ayudas para familias vulnerables, frente a la subida de la tasa de basura impuesta por el Gobierno central y que entró en vigor este año.

"Como novedad y frente al 'tasazo' de Sánchez, que ha obligado a los ayuntamientos a subir la tasa de basura, lo que hacemos es dar la posibilidad de que las familias vulnerables puedan solicitar una ayuda para hacer frente a esa subida que no ha sido menor", ha destacado González a los medios de comunicación al ser preguntada por esta cuestión.

La edil ha afirmado que "este año mantenemos la congelación de tasas e impuestos para seguir apoyando el aumento de creación de empresas, la inversión en el municipio de Oviedo y las ayudas a las familias más vulnerables". Y ha recalcado que el Ayuntamiento de Oviedo apuesta por "una fiscalidad a familias vulnerables, empresas y autónomos".