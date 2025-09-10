El Ayuntamiento de Oviedo creará ayudas para familias vulnerables frente al "tasazo" estatal de la recogida de basuras

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, este miércoles durante la presentación de 'Pasarela Oviedo es Moda'.
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 10 septiembre 2025 12:30

   OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, ha avanzado este miércoles que el proyecto de ordenanzas fiscales se llevará a Pleno durante el mes de octubre, tras completar el periodo de enmiendas de los grupos políticos; y ha avanzado que una de las novedades será la creación de unas ayudas para familias vulnerables, frente a la subida de la tasa de basura impuesta por el Gobierno central y que entró en vigor este año.

   "Como novedad y frente al 'tasazo' de Sánchez, que ha obligado a los ayuntamientos a subir la tasa de basura, lo que hacemos es dar la posibilidad de que las familias vulnerables puedan solicitar una ayuda para hacer frente a esa subida que no ha sido menor", ha destacado González a los medios de comunicación al ser preguntada por esta cuestión.

   La edil ha afirmado que "este año mantenemos la congelación de tasas e impuestos para seguir apoyando el aumento de creación de empresas, la inversión en el municipio de Oviedo y las ayudas a las familias más vulnerables". Y ha recalcado que el Ayuntamiento de Oviedo apuesta por "una fiscalidad a familias vulnerables, empresas y autónomos".

