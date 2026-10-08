El Ayuntamiento de Oviedo está "culminando el germen" del nuevo plan de vivienda y pide consenso a los grupos

Archivo - Edificios en construcción. Vivienda. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo local está "culminando el germen" de un nuevo plan de vivienda para la capital asturiana y ha pedido la colaboración de los grupos municipales para lograr un proyecto de consenso.

El edil ha hecho este anuncio durante el debate de las mociones de urgencia en el pleno ordinario del mes de octubre, donde tanto IU como Vox han presentado sus propias iniciativas en materia de vivienda, ambas rechazadas.

El Gobierno local plantea varias "líneas maestras" en este plan. La primera, propiciar el desarrollo de suelos para vivienda tanto libre como protegida, para lo que el Ayuntamiento está trabajando, en el marco de la revisión del actual plan general, en la revisión de 15 ámbitos de suelo urbanizable prioritario para hasta 8.500 viviendas.

A ello se suma la intención de estimular la movilización de vivienda vacía con estímulos, bonificaciones y deducciones o medidas "novedosas" como las viviendas colaborativas para jóvenes. El Equipo de Gobierno pretende convocar a los agentes implicados en el sector para que participen en el plan.

LOS PLANTEAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido una moción que reclama el impulso de un plan de vivienda municipal que contribuya a resolver las dificultades de acceso a un hogar, a través de la cesión de suelo público, la declaración de zonas tensionadas, la movilización de vivienda vacía y las ayudas al alquiler, y la creación de un estudio y medidas para impulsar una moratoria de las viviendas vacacionales y de uso turístico en los barrios en los que estas viviendas compiten con lo residencial. La iniciativa fue rechazada.

El planteamiento de Vox, también rechazado, está encaminado a aplicar la prioridad nacional en el acceso a las viviendas de protección oficial, priorizando igualmente el empadronamiento y el arraigo, con excepciones para colectivos exentos de estos criterios, como las víctimas de violencia intrafamiliar, los emigrantes retornados o las víctimas del terrorismo.

APROBADA UNA MOCIÓN EN APOYO A CEUTA

En el transcurso del pleno ha salido adelante una moción de urgencia del PP en apoyo al pueblo de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes ilegales registrada a finales de julio. La iniciativa fue apoyada por las concejalas de Vox y la edil no adscrita, mientras que IU-Convocatoria ha votado en contra y el PSOE se ha abstenido. El primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, ha defendido la moción en la que se insta al Gobierno a "estar a la altura" de la situación. "Lo sucedido no se puede tratar como un problema migratorio más", ha dicho, sino como "una entrada masiva que puso bajo una enorme presión a la ciudad, a los servicios públicos y a quienes tenían la responsabilidad de proteger la frontera".

Arias ha subrayado que la proposición se resume en cinco ideas fundamentales: "que Ceuta no está sola, que lo sucedido no es un problema migratorio más, que Ceuta es España y, por lo tanto, la frontera, aparte de ser española, también es la frontera europea". El edil ha recordado que el 2 de septiembre "miles de ovetenses llenaron la Plaza de la Constitución en una concentración que fue promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias", demostrando que "cuando una ciudad española siente que su seguridad y su integridad territorial están en riesgo, el resto de España tenemos que estar a su lado".

El edil 'popular' ha reclamado además "explicaciones sobre lo ocurrido, transparencia sobre la información disponible antes de la entrada masiva y una respuesta diplomática firme ante Marruecos", señalando que "defendemos que hay que tener una relación sólida con nuestros países vecinos, pero evidentemente no de sumisión a ninguno de ellos".

Por otro lado se han aprobado dos créditos extraordinarios con cargo al remanente de tesorería, de 29 y 1,12 millones respectivamente. El primero destina 26 millones de euros a amortización de deuda, y el resto está orientado a trabajos de saneamiento y renovación de pavimentos. El segundo crédito está destinado a actuaciones en el CP La Gesta y actuaciones en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere.