El Ayuntamiento de Oviedo recuerda multas de hasta 3.000 euros por no recoger excrementos de perros

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OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha recordado que el incumplimiento de las ordenanzas de convivencia y limpieza, como no recoger los excrementos de los perros o no limpiar sus orines, puede conllevar sanciones de hasta 3.000 euros en los casos más graves, al tiempo que ha lanzado una nueva campaña de sensibilización ciudadana.

A través de la concejalía de seguridad ciudadana, el Consistorio ha insistido en la obligación de los propietarios de mascotas de recoger los excrementos mediante bolsas adecuadas y depositarlas en papeleras o contenedores, así como de limpiar los orines con agua, preferentemente con productos neutralizadores, para evitar malos olores y el deterioro del mobiliario urbano.

El concejal del área, José Ramón Prado, ha subrayado que el objetivo no es sancionar a quienes cumplen con sus obligaciones, sino actuar frente a comportamientos incívicos. "La inmensa mayoría actúan correctamente, pero es necesario recordar que el espacio público es de todos y debe mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza y convivencia", ha señalado.

En paralelo, el Ayuntamiento, en colaboración con FCC Medio Ambiente, ha puesto en marcha la campaña 'Tu perro lo hace, tú la recoges, la ciudad lo agradece', que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de mayo en la Plaza de la Escandalera. Durante estas jornadas se instalará un stand informativo donde se repartirán gratuitamente bolsas para excrementos y botes para la limpieza de orines, además de ofrecer información práctica sobre la normativa vigente.

Las infracciones contempladas en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana se clasifican en leves, con multas de hasta 750 euros; graves, con sanciones de hasta 1.500 euros; y muy graves, que pueden alcanzar los 3.000 euros.

El Ayuntamiento ha reiterado que continuará con labores de información, concienciación y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar la limpieza y el buen estado de los espacios públicos.