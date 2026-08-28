El Ayuntamiento de Oviedo se suma el 2 de septiembre a la concentración convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta

El Ayuntamiento se suma el 2 de septiembre a la concentración convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo se sumará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, a la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día de Ceuta y ante la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, y se enmarca en la convocatoria realizada por la FEMP a los ayuntamientos españoles para trasladar a Ceuta y a sus vecinos el apoyo y la solidaridad de los municipios del pais.

Desde el consistorio indican que con su participación en este acto, el Ayuntamiento de Oviedo se suma a la iniciativa de la FEMP y muestra su apoyo a Ceuta y a sus vecinos en estos momentos.