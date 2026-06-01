El Ayuntamiento de Oviedo suspende el primer ejercicio de la convocatoria para las 32 plazas de Policía Local

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado a través de su cuenta de la Red X que "debido a incidencias administrativas que afectan al proceso, se suspende la convocatoria para la provisión de 32 plazas de Agente de Policía Local en turno libre".

Esta primera prueva estaba prevista para este miércoles 3 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Añade el Ayuntamiento que "la nueva convocatoria se realizará con la antelación suficiente y en los lugares establecidos en las Bases del proceso selectivo".