El Ayuntamiento prevé que en un plazo "muy breve" se abonen los retrasos a trabajadores de la Fundación Metal

La concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda, ha dicho confiar en que en un plazo "muy breve" de tiempo se abonen los pagos adeudados a 90 trabajadores de la Fundación Metal.

Así lo ha señalado, durante el Pleno Municipal, en el que ha aceptado un ruego de Podemos-Equo Xixón, quien había llamado la atención sobre que estos trabajadores llevan ya 17 meses sin cobrar y que las cantidades adeudadas van desde los 9.000 a los 30.000 euros.

Pineda ha explicado que el Principado ya ha aprobado un proyecto de ley para, que permite una subvención directa de hasta tres millones de euros, y la previsión es que en 15 días sea aprobado por la Junta General y, a partir de hay, realizar los trámites de pago.

En el caso del Ayuntamiento de Gijón, también patrono de la citada Fundación, ha reconocido que se han retrasado por temas burocráticos en la transferencia de los 423.000 euros aprobados en modificación presupuestaria.

Sobre esta cuantía, ha comunicado que la interventora municipal le la comunicado que entre el lunes y el martes próximos se hará el ingreso de este dinero. De esta forma, a lo largo de la semana que viene irán llegando ingresos para ir haciendo frente a las cantidades adeudadas.

Pineda ha dicho ser consciente de la situación de los trabajadores, aunque ha recalcado que se ha tratado de agilizar los trámites "todo lo posible".

También se ha aprobado un ruego de Foro Asturias, para estudiar el postular la ciudad como candidata a acoger la Semana Institucional de la Guardia Civil. La iniciativa será abordada a través de la Oficina de Gijón Convention Bureau.

No se ha aceptado, en cambio, un ruego de Podemos-Equo Xixón para llevar a cabo un proceso de descarbonización de la EMA, al alegar el Gobierno local que parte de las inversiones que pide la coalición morada y verde son infraestructuras que, aún siendo explotadas por la EMA, no son de titularidad municipal. Sí que la EMA está llevando un proceso de descarbonización propio, como la renovación de la flota de vehículos.

PLAN DE VÍAS

Por otra parte, en el turno de preguntas, el concejal de Obras y Proyectos de Ciudad, Olmo Ron, ha replicado a Foro que en cualquiera de las opciones de estación intermodal había que realizar cambios en el saneamiento.

Dicho esto, ha matizado que la de Moreda tenía menor coste y menor complejidad técnica, y un mantenimiento mejor que la ubicación planteada donde el Museo del Ferrocarril, donde hay mayor riesgo de inundaciones por tener menor pendiente el colector nuevo que había que construir.

Unas explicaciones que no han convencido al portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien ha asegurado que se argumentó en su día que era mejor la ubicación en Moreda porque no era necesario un cambio de los colectores.

También ha puesto en entredicho que el coste en Moreda sea menor, ya que, según él, las obras para construir la estación frente al Museo del Ferrocarril ya debían estar adjudicadas y no se hubiera pillado la escalada de precios actual.

Ha recalcado, asimismo, que en el mejor de los casos, la obra ahora no empezaría hasta 2026, algo de lo que ha culpado a la "irresponsabilidad" del Gobierno local por romper el convenio de 2019 con el objetivo de devolver el Plan de Vías "a la casilla de salida", ha recriminado Martínez Salvador.

Por su lado, la alcaldesa de Gijón, Ana González, le ha replicado, con respecto a los colectores, que debía haber leído el estudio informativo, donde viene esta información.

Al tiempo, ha recalcado que hasta no tener la Declaración de Impacto Ambiental no se podía licitar las obras. A este respecto ha recordado que en 2012 ya había estudio informativo y declaración ambiental aprobada, pero se cambió la ubicación de la estación. También ha remarcado que Adif ya ha licitado por 5,7 millones de euros los proyectos constructivos.

Por otro lado, Ciudadanos ha reprochado al Gobierno local que no se haya ni licitado el nuevo estudio sobre el estado de la plaza toros, e incluso lo ha achacado a que no hay voluntad política de que se haga, porque así sigue cerrada, con lo que no habrá toros en la ciudad, o para no invertir dinero en la reparación de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es este, según él.

El concejal socialista Olmo Ron, por su parte, ha reconocido que el servicio de arquitectura municipal no ha sido "suficientemente ágil" para contratar el estudio nuevo, aunque ha precisado que se contactó con dos empresas y se está evaluando las dos propuestas presentadas.

Para Ron, la prioridad es la seguridad de los usuarios de la plaza de toros, a lo que ha considerado que sería "irresponsable" el que, ante un informe que dice que no se asegura esta seguridad, se abriera al público El Bibio. Un argumento que no ha servido a la formación naranja, que le ha recordado que él representa la "máxima responsabilidad política" y debe marcar las prioridades del servicio de arquitectura.

En otro orden de asuntos, en respuesta al PP, el Gobierno local ha reconocido la demora en realizarse las pruebas de esfuerzo en el centro de medicina deportiva del Patronato Deportivo Mundial, que fecha en ocho o nueve meses, si bien ha recalcado que este realiza más servicios que ese y disfruta de muy buena reputación, no solo por su precio, sino por la calidad del personal y del material usado.

Aún así, se ha indicado que si hubiera más dinero, se ampliaría tanto el espacio físico como el personal. De hecho, se está estudiando la ampliación de este espacio, y con ello la plantilla, aunque de momento no cuentan con recursos económicos.

Asimismo, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, en respuesta a Ciudadanos sobre las quejas de los vecinos de El Coto por atascos de tráfico, ha explicado que una de las primeras actuaciones que se harán competen a la avenida del Mar Cantábrico, con una duración de dos o tres meses y un presupuesto de 270.000 euros.

En cuanto a uno de puntos más conflictivos en Viesques, la llamada glorieta del caballo, se proponen una serie de cambios de sentido. Sobre este aspecto, y ante las dudas de los vecinos de El Coto porque creen que puede esto cargar el tráfico en el barrio, ha indicado que la estimación es que aumente en la calle Usandizaga en un 20 por ciento, si bien es una vía que tiene mucha más capacidad, según el concejal.

Martín también ha avanzado que se va a introducir en el Plan de Movilidad un cronograma de acciones inmediatas y cuales están supeditadas a que se hagan antes que otras.

También en respuesta a la formación naranja, la concejala de Derechos y Bienestar Social, Natalia González, ha avanzado que se estima que se podrá disponer de servicio de intérprete de signos en los Plenos desde principios del año próximo. La edil ha justificado el retraso en que había problemas técnicos tal como se planteó en un inicio.

Por otra parte, el concejal de Educación, Manuel Ángel Vallina, ha adelantado parte de la programación de la celebración del centenario de la muerte de la escritora y librepensadora Rosario Acuña, ligada a la ciudad en sus últimos años, en respuesta a Ciudadanos.

Vallina ha indicado que, entre otras cosas, se está en contacto con el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), lugar de nacimiento, para coordinar actividades conjuntas.

Asimismo, se celebrará el próximo mes de diciembre un encuentro, se hará una marcha conmemorativa a su casa en el Cervigón (Gijón), se seleccionarán frases de la autora para colocar en mupis, se diseñará el itinerario Rosario Acuña, se harán exposiciones, se acercará la obra de la escritora a los institutos, se le rendirá homenaje en la próxima escuela Rosario Acuña y en la Feria del Libro) y se representará una obra suya en el teatro Jovellanos.

Incluso, se valora el realizar un intercambio con Pinto y realizar una exposición en su casa coincidiendo con el 100 aniversario de su muerte el 5 mayo de 2023.