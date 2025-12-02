Ayuntamiento y Principado acuerdan estudiar parcelas municipales donde construir vivienda pública

Reunión de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Ayuntamiento de Gijón, con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes que se ha acordado estudiar con el Ayuntamiento de Gijón la cesión de posibles parcelas municipales donde construir vivienda pública en régimen de alquiler asequible.

Así lo ha avanzado Zapico, en declaraciones a los medios de comunicación, al término de la reunión con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, mantenida en el Ayuntamiento gijonés, junto a otros responsables municipales y regionales.

Sobre el acuerdo, ha resaltado el "buen talante" de la regidora gijonesa y ha señalado que su materialización queda a expensas ya de una evaluación técnica en cuanto a las posibles parcelas, la dimensión de las mismas o la capacidad de edificación, entre otras variables.

Ha agregado, en este sentido, que es algo que los técnicos de ambas administraciones tendrán que trabajar "de manera conjunta" durante las próximas semanas y, a partir de ahí, ya establecer números y calendario.

Zapico ha incidido en que el Principado ha trasladado al Ayuntamiento su voluntad de que una vez que se concrete el Plan Estatal de Vivienda, ver también qué posibilidades tienen de colaborar en otras medidas o propuestas que desde el Ayuntamiento de Gijón se les comuniquen.

"Hay sintonía entre ambas administraciones", ha afirmado el consejero, quien ha reiterado que aún no se puede saber qué número de viviendas se pueden llegar a construir, si bien, cabe recordar, recientemente había hablado de que el Principado tenía capacidad para unas 300.

El consejero, que se ha mostrado satisfecho con el acuerdo político alcanzado, ha apuntado que podrán saber ya en unas semanas las posibilidades reales de edificabilidad.

Ha remarcado, también, que la intención del Principado es que 2026 sea el año en el que liciten, adjudiquen e inicien 1.000 viviendas públicas en Asturias, de las que una parte importante cree que pueden hacerse en Gijón.

"Con ese objetivo vamos a trabajar hasta el final para que así sea", ha resaltado el consejero. Este ha sostenido que, para ello, la capacidad técnica de gestión la tiene ahora mismo, avalada por el trabajo del director general de Vivienda a lo largo de estos dos años de Legislatura.

A esto ha sumado que disponen de la financiación que hace falta para emprender estos procesos. Sobre esto último, ha explicado que cuentan con fondos por diferentes vías, por financiación propia, por los fondos de Transición Justa o por el propio Plan Estatal de Vivienda.

Ha destacado, unido a ello, que ahora Gijón también se va a sumar, al igual que han hecho otros ayuntamientos, a la cesión de suelo público.

Preguntado por el Plan Llave impulsado por el Consistorio gijonés, ha apuntado que en la reunión han explicado un poco sobre la negociación que están manteniendo en el seno de la Concertación con los agentes sociales, UGT, Comisiones Obreras y la FADE, en torno a la negociación del precio del módulo de la vivienda.

Zapico ha indicado que se les trasladó acerca de la necesidad que tienen de que se les concrete ya el Plan Estatal de Vivienda. Ha asegurado, también, que es algo en lo que llevan trabajando desde finales del pasado septiembre. "Nos falta también que el Ministerio nos concrete todo lo que tiene que ver con el Plan Estatal de Vivienda", ha insistido.

Sobre la acusación del Ayuntamiento al Principado de bloqueo al Plan Llave, ha incidido en que el de hoy "no es día de reproches, es día de acuerdos".

En cualquier caso, ha recalcado que el Ayuntamiento ha estado "muy receptivo" a la propuesta del Gobierno asturiano. Ha agregado que el Consistorio gijonés lo que se pide es colaboración por parte de las dos administraciones, "algo que nosotros entendemos", ha apostillado. Incluso, ha dado por factible que puedan convivir la promoción de vivienda pública con el Plan Llave. "No tiene nada que ver", ha opinado.

Ha remarcado, también, que las prioridades de la Consejería son construir vivienda pública para destinar al régimen de alquiler asequible, a lo que ha insistido en que eso no tiene por qué chocar con otras propuestas que pueda haber desde el ámbito municipal.

Zapico ha diferenciado esta actuación de la del antiguo solar de Peritos, donde se construyen 250 viviendas a través de un derecho de superficie.

La propuesta al Ayuntamiento, en cambio, se trata de promociones que van a ser 100 por ciento públicas, impulsadas por la Administración Autonómica.

Ha explicado, unido a ello, que el parque público asturiano cuenta con 9.600 viviendas, de las que solo 750 están destinadas a alquiler asequible y el resto al social.

Por este motivo, ahora ponen el foco en el alquiler asequible para la clase trabajadora. Y si bien no ha podido adelantar un precio al que podrán alquilarse, ha puesto de ejemplo que en Peritos el precio del alquiler es de 8,5 euros cada metro cuadrado.

Según el consejero, ese precio suponía cuando se firmó una rebaja "sin más" respecto al precio medio de la zona, pero actualmente es un descenso "sustancial", porque el precio medio en ese ámbito ya supera los 11 y se aproxima a los 12 euros.

Además, ha señalado que en el caso de las promociones de vivienda públicas propuestas, se harán a través de la Dirección General de Vivienda, al igual que en el resto de Asturias ahora mismo.

Preguntado por la declaración de Zonas Tensionadas, Zapico ha señalado que es algo que tienen también pendiente con Gijón y con más ayuntamientos. Ha apuntado que tienen ya prácticamente ultimado ese estudio, el cual les va a permitir avanzar en el proceso de declaración