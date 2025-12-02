El Ayuntamiento recibe la donación definitiva de un escrito autografiado por Palacio Valdés

Archivo - Sede del Museo de Historia Urbana de Avilés. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha recibido la donación definitiva de un escrito autografiado por Armando Palacio Valdés sobre su novela 'La alegría del Capitán Ribot'. Se trata de una cuartilla de papel de 13 x 20 cm que, en su reverso, contiene escritos del novelista Andrés Ruesga y del periodista Miguel Morayta.

El donante es Bernardino José Fernández-Avello García-Tuñón, quien ya ha donado y cedido piezas con anterioridad tanto al Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) como al Ayuntamiento.

En este caso, la donación se realiza al Consistorio, habiendo sido aceptada y firmada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, para que se exponga en el MHUA. La pieza se encuentra expuesta en una vitrina en la primera planta del museo, dentro de la sección de la Ciudad Burguesa.

Aunque ya se encontraba cedida y expuesta en el MHUA desde octubre de 2020, la donación es ahora definitiva. El Ayuntamiento de Avilés agradece públicamente a Bernardino José Fernández-Avello García-Tuñón la donación de este documento.