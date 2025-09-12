El Ayuntamiento recupera el edificio de Femetal, que se pondrá "al servicio del barrio", anuncia Moriyón

"Estamos estudiando para darle una respuesta rápida", señala la regidora

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha avanzado este viernes que el edificio que ocupó hasta hace unos años Femetal vuelve a manos del Ayuntamiento, que lo acondicionará para, entre otros usos, servicios de centro municipal del barrio de Nuevo Roces, una antigua reivindicación vecinal.

Moriyón, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la inauguración del consultorio periférico de Nuevo Roces, en la que ha estado presente, entre otras autoridades, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha agradecido a este la "absoluta colaboración" para tramitar la devolución del citado edificio. Una tramitación que ha concluido esta misma semana.

La regidora ha aclarado que es un edificio que requiere una puesta a punto importante y ha agregado que la idea es ponerlo a disposición, para que pueda ser utilizado en los recursos que los vecinos necesitan.

"Estamos estudiando para darle una respuesta rápida", ha adelantado Moriyón. Esta ha apuntado que es un edificio "enorme", que tiene "muchísimas posibilidades", si bien ha dejado claro que, en todo caso, "lo primero es ponerlo al servicio del barrio".