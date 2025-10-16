El Ayuntamiento reforma los baños de la primera planta del CP Santa Bárbara de Lugones

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, han visitado este jueves las obras de reforma los baños de la primera planta del CP Santa Bárbara de Lugones.

Los trabajos contarán con un presupuesto de 69.738,45 euros y un plazo de ejecución de dos meses -las obras comenzaron hace unas semanas-.

Los trabajos proyectados pretenden la adaptación de los aseos a la edad del alumnado que actualmente está haciendo uso de ellos, encajando además un aseo adaptado en el espacio disponible. Para ello, se ha modificado la distribución existente para los aseos de niños y niñas y profesorado. El nuevo aseo para los niños no dispondrá de urinarios de pared, ya que la edad de los usuarios admite su eliminación. La distribución del aseo de niñas se mantiene tal y como se encuentra actualmente. En total se actuará sobre 31,70 metros cuadrados.

Se han demolido todas las divisiones de las cabinas de los inodoros y la separación entre aseo de niños y profesorado. Se colocarán nuevas puertas de acceso a los aseos y se sustituirán las ventanas existentes por otras de las mismas dimensiones, fabricadas en aluminio. Se instalarán sanitarios de porcelana, lavabos con griferías monomando y urinarios con fluxor en los aseos de niños y niñas, todos ellos adaptados a los parámetros aptos para las edades de los usuarios de los aseos. Por último, se reformará completamente la instalación de fontanería hasta el punto de enganche con la instalación existente y se ejecutará una nueva evacuación de PVC para todos los aparatos instalados hasta conectar con las bajantes existentes.