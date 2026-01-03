El Ayuntamiento reordenará la circulación en la Calle La Cámara y en la Avenida de Alemania. - AYTO. AVILÉS.

OVIEDO/AVILÉS 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés reordenará la circulación en la Calle La Cámara y en la Avenida de Alemania para mejorar la fluidez del tráfico y habilitar nuevas plazas de aparcamiento en este entorno. La actuación permitirá mejorar los recorridos y evitar aglomeraciones en ambas vías, que conectan el centro de la ciudad con la zona norte.

En la Calle La Cámara, se actuará en el tramo desde su intersección con la Avenida de Alemania y hasta la calle Pruneda. Se eliminará el carril de bajada desde Pruneda, habilitando un único carril con un ancho de 4,40 metros. Y se crearán plazas de aparcamiento en batería a ambos lados.

La remodelación afectará también a la Avenida de Alemania, donde habrá cambios en el tramo comprendido entre la Calle La Cámara hasta su confluencia con la Calle José Manuel Pedregal. Se modificará el sentido de uno de los dos carriles actuales para permitir la circulación hacia la Calle La Cámara. En este tramo, por tanto, se podrá circular en ambos sentidos (actualmente ambos carriles son de dirección única).

Además de la reordenación del tráfico también se llevará a cabo mejoras en los pasos peatonales (se adaptarán a la nueva normativa) y las aceras. También se crearán nuevas isletas para delimitar los carriles y se incorporarán espacios verdes.

Esta actuación permitirá sumar 9 plazas de aparcamiento, 1 plaza de movilidad reducida y 3 para motos.

Esta actuación se suma a la que el Ayuntamiento de Avilés llevará a cabo en la Avenida de San Agustín donde se reordenará el aparcamiento para crear un total de 54 plazas para turismos, 2 reservadas para personas con movilidad reducida y 3 para motos.

El objetivo de esta intervención es recuperar y mantener las plazas de aparcamiento que se han tenido que eliminar debido a la puesta en marcha, por parte del Principado, de un nuevo carril bus.