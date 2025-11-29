El Ayuntamiento restaurará la obra 'El bosque encantado', de Carlos Suárez

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés restaurará la obra 'El bosque encantado', de Carlos Suárez. Ya se ha adjudicado el contrato para la realización de las necesarias labores de saneado y recuperación de la colorimetría inicial del mural, con un presupuesto base de 17.968,50 euros a la empresa Abstracta Rotulación.

Se trata de una actuación que ha tenido en cuenta las indicaciones del artista creador de la obra, con el que se ha mantenido varios encuentros y conversaciones para acordar cómo proceder a la restauración del mural.

'El bosque encantado' es una intervención pictórica de grandes dimensiones creada en 2001 por el artista avilesino. Cuenta con una extensión de 70 metros de longitud y 5 metros de altura y está ubicada en el exterior de la estación de autobuses, ocupando un total de 20 paneles.

La obra se concibió teniendo en cuenta los distintos puntos de vista tanto estáticos como dinámicos (para vehículos en movimiento), creando una secuencia que se activa con el movimiento y desplazamiento.

En la actualidad, 24 años después de su inauguración, las pinturas presentan la normal degradación por el paso del tiempo. Así, el contrato en licitación comprende diferentes acciones para devolver a la obra su esplendor inicial. Se prevé el acondicionamiento previo de los paneles, la retirada de la pintura suelta y el lijado de las partes no deterioradas, la limpieza de las superficies, el repintado de cada panel siguiendo el criterio, materiales y colores suministrados tanto por el autor como por el fabricante, y la aplicación tanto de tratamientos de protección incoloros como de un barnizado final.

La intervención sobre la obra deberá ser fiel al diseño original de la obra realizada por el artista y estará de acuerdo con el criterio del mismo. Cualquier duda o modificación debe contar con su criterio y valoración. Se proporcionarán al adjudicatario las imágenes originales que se repiten en cada panel.