Siero aprueba el plan urbanístico para la Ciudad Deportiva del Real Oviedo en La Belga

El alcalde de Siero, Ángel García, con varios concejales del equipo de gobierno y una representación de los técnicos municipales que participaron en la tramitación del expediente. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves definitivamenteen la sesión plenaria del mes de marzo, el Estudio de Implantación y el Plan Especial para la Ciudad Deportiva del Real Oviedo. Se trata del instrumento urbanístico que permitirá llevar a cabo las obras de las nuevas instalaciones del club en La Belga una vez solicite la perceptiva licencia.

El Plan Especial tiene por objeto ordenar un ámbito de aproximadamente 150.000 metros cuadrados, en el que se proyecta la implantación de seis campos de fútbol y un edificio destinado a vestuarios y servicios complementarios, así como las correspondientes obras de urbanización necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

El expediente fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en noviembre de 2025 y sometido posteriormente a información pública durante un plazo de dos meses, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en prensa. Durante su tramitación, el Plan Especial ha contado con los informes técnicos, jurídicos y sectoriales preceptivos, así como con el Informe Ambiental Estratégico formulado por la consejería competente, cuyas determinaciones se han incorporado a la documentación urbanística.

Una vez completada esta fase municipal, el expediente fue remitido a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) para la emisión del informe autonómico correspondiente, paso previo a la aprobación definitiva de hoy. Paralelamente, se están gestionando las infraestructuras de suministro necesarias para el desarrollo del proyecto.

El suministro eléctrico será ejecutado directamente por el promotor, mientras que el Ayuntamiento está desarrollando un proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento que permitirá dar servicio no solo a la futura ciudad deportiva, sino también a los vecinos del entorno, incorporando saneamiento en aquellos ámbitos que actualmente carecen de él y reforzando el abastecimiento de agua existente. Este Plan Especial se corresponde con una primera fase del proyecto. De forma paralela, el alcalde señala que se continúa trabajando en una segunda fase, sujeta a una tramitación administrativa independiente.

García ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales que han participado en el expediente, al tiempo que ha valorado lo que supondrá para la zona de La Belga y para su desarrollo urbanístico.

"Es un día histórico para Siero y también para el Real Oviedo; un día que nos hace estar muy felices. Hemos aprobado el instrumento urbanístico para esta primera fase de la Ciudad Deportiva del Real Oviedo. Por fin hoy podemos decir que ya es una realidad: la ciudad deportiva del Real Oviedo ya se puede construir en Siero", añade.