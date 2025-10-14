El Ayuntamiento de Siero impulsa la actividad 'Panadero del Deporte' destinada a mayores del concejo

La Concejala Pilar Santianes; La Coordinadora De Monitores, Mariana Merino; El Concejal De Deportes, Jesús Abad; El Alcalde De Siero, Ángel García, El Director Del PDM, Virginio Ramírez, Y La Técnico Municipal, Consuelo Urdangaray. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

El Ayuntamiento de Siero ha puesto en marcha la actividad 'Panadero del Deporte', una iniciativa que pretende promover la práctica deportiva entre la población mayor en las zonas rurales.

El alcalde de Siero, Ángel García; la concejala de Mayores, Pilar Santianes; y el concejal de Deportes, Jesús Abad, han presentado este martes la iniciativa, enmarcada dentro del programa 'Siero Acompaña' para combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años. El objetivo es acercar la práctica deportiva a las zonas rurales, para, por un lado, promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, promover espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos sociales entre las personas participantes.

La iniciativa, con una dotación económica de 18.137 euros, está organizada por la concejalía de Políticas Sociales y Atención a las Personas y Mayores y el Patronato Deportivo Municipal.

El edil de Deportes, Jesús Abad, ha explicado que "se usará una furgoneta simulando a las que usan las panaderías que se desplazan por las zonas rurales llevando pan, en la que un equipo de monitores especializados se desplazará a cuatro parroquias rurales de Siero: Anes, Muñó, Hevia y Granda".

Las actividades se desarrollarán en las antiguas escuelas y serán adaptadas a las personas participantes. Al finalizar cada sesión el monitor entregará una ficha en papel que incluye una propuesta de ejercicios a realizar de forma autónoma por parte del usuario.

Además de estos encuentros rurales, cada 45 días, se organizarán quedadas en polideportivos municipales donde, a través de juegos deportivos establecerán nuevas relaciones y compartirán experiencias.

Panadero del Deporte se completa con la actividad Paseos Saludables, dentro del Programa 'Siero Acompaña'. La concejala de Mayores, Pilar Santianes, ha explicado que consistirán en pequeñas rutas, de baja intensidad, de entre 60-90 minutos cada una adaptadas a las personas participantes. El punto de partida serán los diferentes Centros Sociales de las parroquias del concejo.

A partir del 20 de octubre La actividad de Panadero del Deporte, se realizará en las Antiguas Escuelas, utilizadas como centros municipales de Anes, Muñó, Hevia y Granda. Comenzarán el próximo 20 de octubre y finalizará a finales de diciembre.