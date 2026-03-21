El Ayuntamiento de Siero mejorará el alumbrado en Meres

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, durante la rueda de prensa de este sábado. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero mejorará la iluminación en el camino de acceso a Meres, en la parroquia de Tiñana, y en un tramo de la carretera SI-6. La actuación cuenta con un presupuesto de 32.524 euros e incluye la instalación de 11 puntos de luz.

El alcalde, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han anunciado esta mañana el inicio de los trámites de contratación para mejorar la iluminación. Se trata de una actuación incluida en las inversiones a financiar con la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería, aprobada esta misma semana.

La actuación cuenta con un presupuesto de 32.524 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Las obras consistirán en la ejecución de una nueva instalación de alumbrado público mediante línea aérea apoyada en postes de hormigón, con luminarias LED de alta eficiencia energética.

Los trabajos a realizar comprenden la instalación de 10 postes de hormigón y brazos metálicos galvanizados para soporte de luminaria, la instalación de 11 luminarias LED de diferentes potencias, y el tendido de aproximadamente 650 metros de cableado aéreo.

El proyecto también incluye el desmontaje puntual de la instalación existente, trabajos auxiliares de desbroce y acondicionamiento del entorno, así como la retirada de residuos.