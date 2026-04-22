El Ayuntamiento de Siero recuerda el servicio de asesoramiento de la Oficina Joven ante la convocatoria de becas

SIERO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha recordado este miércoles en rueda de prensa el servicio de información y asesoramiento que presta la Oficina de Información Joven del concejo con motivo de la apertura del plazo de solicitud de las becas generales del Ministerio de Educación para el curso 2026/2027.

El plazo para solicitar estas ayudas -dirigidas a alumnado de enseñanzas no obligatorias como Bachillerato, Formación Profesional, estudios de idiomas, enseñanzas artísticas, deportivas, religiosas y estudios universitarios de Grado y Máster- permanecerá abierto hasta el próximo 18 de mayo a las 15.00 horas.

La tramitación debe realizarse de forma telemática a través de la web del Ministerio, si bien la Oficina Joven de Siero ofrece apoyo a jóvenes y familias durante todo el proceso, pese a no ser la administración competente para su gestión o resolución.

En concreto, este servicio municipal facilita información sobre requisitos, estudios incluidos en la convocatoria, documentación necesaria y cuantías de las ayudas, además de asesorar en la cumplimentación de la solicitud y en fases posteriores como la presentación de alegaciones, la aportación de documentación adicional o la modificación de datos.

El regidor destaca que este recurso resulta especialmente útil para quienes prefieren contar con acompañamiento en la tramitación o resolver dudas específicas, y subraya que la Oficina Joven trabaja en coordinación con los departamentos de orientación de los institutos, así como con la Universidad de Oviedo, otras universidades y distintas administraciones.

Las personas interesadas pueden acudir a las sedes de la Oficina de Información Juvenil en Lugones, ubicada en el Centro Polivalente Integrado, y en Pola de Siero, situada en la Casa de Cultura, ambas con atención en horario de mañana y tarde.