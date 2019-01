El Ayuntamiento solicita al juzgado que Emulsa pueda actuar de oficio en parcelas abandonadas de Nuevo Roces

Publicado 30/01/2019 19:29:56 CET

Moriyón reprende al edil del PP Manuel del Castillo por "maleducado" al guiñar el ojo a una concejala socialista

GIJÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Manteniento de la zona rural y urbana de Gijón, Manuel Arrieta (Foro), ha avanzado este miércoles en el Pleno que el Ayuntamiento gijonés ha solicitado al Juzgado, el pasado día 23, autorización para que la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) entre a limpiar de oficio en unas parcelas abandonadas en el barrio de Nuevo Roces, entre las calles Jenaro Suárez Prendes y Alicia Concepción.

Arrieta así lo ha indicado antes de la aprobación por unanimidad de la propuesta del PSOE para que se culminara el expediente de disciplina urbanística que se abrió respecto a estas parcelas años atrás y que se informe de otras fincas en similares circunstancias.

El concejal 'forista', asimismo, ha explicado que han sido varios las resoluciones dictadas con relación a estas citadas parcelas, pero los propietarios están en paradero desconocido, según él. Unido a Nuevo Roces, ha apuntado que la pasarela que llevan tiempo reclamando los vecinos para mejorar la comunicación del barrio está ya adjudicada y pendiente de último permiso de Fomento. Con todo, ha asegurado que es "inminente" el inicio de obras.

Además, ante las quejas del PSOE, ha asegurado que el Gobierno local conoce "perfectamente" la situación de Nuevo Roces, del que ha dicho que es un barrio "aislado", sin accesos y con pocos equipamientos.

Antes del debate plenario, tomó la palabra un representante vecinal del barrio, Alejandro López García, quien ha tildado de "lamentable el estado de la parcela que los vecinos tienen que sufrir cada día". Una situación que cada año empeora, según él, a lo ha recalcado que piden un mantenimiento "decente" de las zonas comunes.

Sobre esta cuestión, la concejala socialista Lara Martínez ha preguntado al Gobierno local si estarían dispuestos a vivir "rodeados de ratas, de insectos, maleza y suciedad". Es por ello, que ha ha suplicado a Foro que solucionen el problema.

REPRIMENDA A MANUEL DEL CASTILLO

Durante el debate, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha interrumpido la intervención de Martínez para reprender al edil del PP Manuel del Castillo su actitud. "Lleva un rato provocando", le ha espetado al concejal 'popular'.

La regidora ha afeado a Del Castillo que sonriera y le guiñara el ojo para dirigirse a Martínez. "Esto me parece un circo", le ha recriminado. "Es un maleducado para empezar, a aquel concejal de Podemos como usted dice, a ese no le guiña el ojo, pero a ella sí", le ha reprochado. Y es que en un debate anterior la alcaldesa ya había llamado al orden al concejal 'popular' para que se dirigiera al edil de Xixón Sí Puede (XsP), Alejandro Zapico, por su nombre.

PLAYA DE SAN LORENZO

En el apartado de ruegos, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha respondido al concejal de XsP Alejandro Zapico que no tenga "ninguna duda" de que a los encargados de hacer las mediciones de la playa de San Lorenzo no se les ha ofrecido "ninguna consigna" de actuación, sino, al contrario, se les pidió la "máxima rigurosidad". Ha recalcado, asimismo, que se hicieron estudios pagados por dinero público y desde el minuto uno se cuelgan en la Web.

Ha incidido, unido a ello, en que desde mayo de 2015 a mayo de 2018 se establece una ganancia total en la playa de 6.000 metros cúbicos, lo que no quiere decir, según la regidora, que no haya desplazamientos de la arena. "No hay pérdida global de arena", ha sostenido. Eso sí, ha ofrecido a XsP que si está interesado en algún estudio concreto realizado por la Autoridad Portuaria de Gijón el Ayuntamiento lo solicitará.

En el turno de preguntas, Xixón Sí Puede ha aprovechado para defender otro modelo de gestión respecto a la Empresa Municipal de Tráfico y para sacar a la luz los incumplimientos de la empresa adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Sobre esta cuestión, ha apostado por la rescisión del contrato, mientras que Foro ha avanzado que cuando tengan información de las denuncias presentadas por las trabajadoras verán la posibilidad de actuación que tienen como ayuntamiento.

El Pleno, por otro lado, ha aprobado una Declaración Institucional de apoyo a unas pensiones dignas y por un sistema público de pensiones que esté garantizado como un derecho constitucional fundamental para la clase trabajadora y la ciudadanía. La Declaración ha sido apoyada por todos los grupos municipales excepto el PP, que ha declinado votar la propuesta.

Antes de la lectura, ha intervenido Boni Arias, en representación de la Asociación de Pensionistas de Gijón (APG), que ha reclamado una serie de medidas para garantizar unas pensiones dignas y para advertir que seguirán manifestándose por sus derechos.