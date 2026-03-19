El Ayuntamiento volverá a licitar el contrato para celebrar eventos en el Palacio de los Deportes

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OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo volverá a licitar el contrato para celebrar eventos no deportivos en el Palacio de los Deportes, después de que "por un error técnico" se haya declarado desierto el primer concurso".

Así lo ha indicado en declaraciones a medios el concejal de Gestión Urbanística y Planeamiento, Nacho Cuesta, que ha indicado que el haberse declarado desierta la licitación "deriva de un error a la hora de fijar la garantía, porque se fija una garantía atendiendo a una ocupación de los 365 días del año, cuando lógicamente la concesión es por unos días determinados".

"Es sabido que estamos hablando de 75 días en total, los días que se van a poder organizar los conciertos, más el día anterior y el posterior para retirar todas las instalaciones. Hablamos de 75 días y, por tanto, la garantía debe necesariamente de ajustarse a esos 75 días y no a los 365 días como estaba anteriormente. Ha habido ese error que ha propiciado que la licitación quede desierta", dijo.

Así ha añadido que ya han iniciado los trámites para una nueva licitación porque tanto la memoria como los pliegos y el resto de los informes "no varían en absoluto".