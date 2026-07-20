Balance de accidentes de tráfico en Asturias: 44 siniestros y seis heridos durante el fin de semana

Mejora de la carretera entre Cabezonera y El Pielgo, en Gozón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas ha finalizado con seis heridos en los 44 accidentes de tráfico registrados entre el viernes 17 y el domingo 19, según datos de la Guardia Civil de Asturias.

En concreto, el viernes 17 de julio hubo 12 accidentes, en los que una persona resultó herida leve otra quedó pendiente de valoración.

El sábado 18 pse produjeron 18 siniestros, con dos heridos leves. Finalmente el domingo 19 se produjeron 14 accidentes, con otros dos heridos leves.