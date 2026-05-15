Barbón acusa a Ayuso de insultar a los asturianos: "No sé qué necesidad tiene de pegarse con todo el mundo"

Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha vuelto a cargar este viernes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de insultar a los asturianos. "No sé qué necesidad tiene de pegarse con todo el mundo", ha lamentado.

Barbón se ha pronunciado en esos términos a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en Oviedo, en línea con lo que ya expresó este jueves en sus redes sociales, después de que Ayuso, en una pregunta parlamentaria del PSOE sobre su viaje a México, aludiese a que casi se cruza con Barbón en el aeropuerto porque el asturiano había hecho un viaje similar. La madrileña indico que lo que México invierte en Asturias equivale a lo que un mexicano se toma en unos días en Madrid.

Barbón considera "una burla" las palabras de Ayuso y su "tono agresivo". Ha insistido en que la consideración de Ayuso es falsa y "carece de rigor". Ha añadido el socialista que Asturias exporta a México por valor de 70 millones y que además existen muchas empresas mexicanas relevantes en Asturias como Duro Felguera, equipos de fútbol, centros hosteleros y Agua Fuensanta.

Barbón ha enfatizado que su respuesta no busca "polemizar" sino defender a la región. "Ella ha faltado el respeto a Asturias, no me lo ha faltado a mí", ha precisado, añadiendo que "ya nos estamos cansando de que consideren desde ese círculo reducidísimo que España son ellos y que los demás no somos España".

El presidente ha señalado que "muchas comunidades autónomas ya están hartas, como está Asturias, de que se hable con ese desprecio". El mandatario asturiano ha defendido su propia gestión en la visita a México, donde viajó con una delegación económica, empresarial e institucional que incluía a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y las cámaras de comercio. Para resaltar la importancia de su agenda ha puesto de ejemplo que estuvo cenando con el conocido empresario Carlos Slim. "Sé bien lo que hablamos", apuntó.

"Yo fui en una delegación económica, empresarial e institucional en la que estaba la FADE, las cámaras de comercio, los principales empresarios de Asturias para trabajar, para defender los intereses de Asturias", ha explicado, subrayando que él no generó "ningún conflicto diplomático".

Barbón ha concluido reafirmando su compromiso con la defensa de Asturias y sus ciudadanos, incluida la diáspora asturiana en México. "Tengo que decirles que esto que digo, todo el mundo es consciente y me lo dicen, me lo reconocen en privado, gente que vota todas las opciones políticas, pero que tiene claro que en esto estoy ejerciendo como presidente de todos los asturianos y asturianas", ha manifestado, insistiendo en que "si no se respeta Asturias, aquí estará su presidente y aquí estarán las instituciones asturianas para hacerse respetar".

El dirigente asturiano ha finalizado indicando que hay mucha gente harta de que, desde un círculo reducido de dentro de la M-30, consideren que España "son ellos".