Barbón acusa a Tellado (PP) de "cruzar todos los límites" y le insta a pedir perdón por sus declaraciones

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha criticado con dureza este domingo al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, por sus palabras de este sábado en las que dijo que en este nuevo curso político se puede empezar "a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país" --en referencia al Gobierno liderado por Pedro Sánchez--. Unas palabras que ha calificado de "terribles" y que, a su juicio, "cruzan todos los límites de la acción política".

Barbón ha reclamado una rectificación pública. "Creo que lo más oportuno sería decir que se excedió, que cometió un error y pedir perdón. En política no pasa nada por pedir perdón cuando uno se excede", ha asegurado.

Ha afirmado además que las palabras de Tellado no pueden atribuirse a un arrebato espontáneo. "No fue un calentón de un mitin. Lo llevaba escrito. Vi el vídeo, el corte, y es de las cosas que más me espeluznaron", ha confesado.

En respuesta a los medios de comunicación en la celebración de los actos por el Día de Asturias en Cabranes, Barbón ha recordado que en Asturias el significado de las fosas está directamente relacionado con la memoria democrática. "Las fosas están en las cunetas de tantas carreteras, en tantos cementerios, dentro o fuera, porque las tapias servían para fusilar gente", ha dicho, enumerando algunas de ellas. "Por desgracia, en Asturias sabemos bien lo que significan las fosas: personas asesinadas por defender la libertad y la democracia", ha añadido.

El presidente asturiano ha apuntado que esas víctimas fueron ejecutadas "simplemente por respetar la Constitución entonces en vigor y mantenerse fieles a ella".