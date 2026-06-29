Barbón sobre adelanto electoral en España: "En el momento que la votación del presupuesto se produzca, todo es posible"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la LXVI Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en - Xuan Vega - Europa Press

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha reconocido este lunes que el escenario de un adelanto de las elecciones generales a febrero o marzo de 2027 "es una posibilidad que está ahí" y que dependerá de lo que ocurra con la votación de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista a RNE recogida por Europa Press, el presidente asturiano ha reaccionado en estos términos a la posibilidad de que haya un adelanto electoral en 2027 y que los comicios pudieran celebrarse en febrero o marzo. "Es una posibilidad que está ahí", ha reconocido, aunque ha asegurado que "desconoce" el planteamiento del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Barbón ha explicado que la votación de los PGE es importante porque es el foro en el que se define el futuro y se gestiona la política pública. Entiende el presidente asturiano que "el presupuesto es la piedra angular sobre la que van a girar los próximos meses". "Lo importante también en ese extremo es que aquellos que voten en contra expliquen el porqué", ha resaltado.

PROPONE LIMITAR MANDATOS A DOS LEGISLATURAS

Por otro lado, Adrián Barbón se ha referido de nuevo a la posibilidad de modificar el sistema de elección de presidente nacional, autonómicos y alcaldes, abogando por un sistema de doble vuelta para dar mayor estabilidad a los gobiernos y limite a dos los mandatos por presidente.

Ante la pregunta de si esta doble vuelta podría fomentar el bipartidismo, Barbón ha reconocido que "es una opción". "Yo no tengo claro, por ejemplo, en la competencia que hay entre el PP y Vox, qué pudiera pasar, porque a lo mejor el liderazgo de Núñez Feijóo convence menos a un amplio espectro de la derecha", ha dicho, que la figura de Santiago Abascal.

Barbón ha propuesto también limitar los mandatos presidenciales a dos legislaturas de cinco años cada una, lo que supondría "diez años de presidencias del gobierno, diez años de presidencias autonómicas o diez años de alcaldías", una medida que ha justificado en la necesidad de responder a la percepción ciudadana de que "siempre son las mismas caras, se perpetúan". El presidente ha reconocido que, ahora que va a cumplir siete años como presidente, asume esta reflexión "en carne propia".

En cuanto a la estructura institucional, Barbón ha abogado por consolidar España como "un Estado federal" y ha planteado la reforma del Senado para convertirlo en "un Senado electivo o designado por las comunidades más pequeño". El presidente ha señalado que aunque "España es un Estado federal casi práctico, tiene disfunciones" que es necesario corregir para mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Finalmente, Barbón ha destacado la importancia de que estas reformas constitucionales sirvan para "volver a ganar credibilidad a la política en general" y ha considerado que podrían "conectar con mucha gente que hoy duda de los partidos y duda de las políticas".