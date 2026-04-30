Barbón admite que "visto en perspectiva" suprimir Seguridad Minera no fue una "valoración correcta" del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en un pleno de la JGPA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reconocido este jueves que, "visto en perspectiva", su Gobierno no realizó una "valoración correcta" al decidir la supresión del Servicio de Seguridad Minera al inicio de la legislatura.

Barbón ha explicado que la decisión se tomó bajo la premisa de que el fin de la extracción de carbón reduciría la actividad administrativa, aunque defendió que Asturias es la única comunidad que ahora recupera una estructura de este tipo con dos servicios diferenciados.

Durante el turno de preguntas al presidente en el Pleno de la Junta General, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que desmantelara dicho servicio apenas un mes después de tomar posesión, una decisión que, según denunció, respondió exclusivamente a "estrategia económica" y no a criterios técnicos. Pumares ha citado informes de la Inspección General de Servicios de 2021 que alertaban de que la supresión de la Jefatura de Servicio supuso una reducción de personal y medios en un ámbito donde "los errores cuestan caros".

En su réplica, Barbón ha rechazado las acusaciones que vinculan esta reestructuración administrativa con el accidente de la mina de Cerredo. "Si la empresa no hubiera hecho algo para lo que no tenía autorización, no hubiera habido cinco muertos", ha aseverado el presidente, quien ha acusado a la oposición de "retorcer" las actas de la comisión de investigación y de omitir la responsabilidad de la compañía minera en sus declaraciones políticas.

El presidente asturiano ha subrayado que, tras el accidente del 31 de marzo de 2025, el Gobierno autonómico ha actuado con celeridad reforzando el personal del juzgado de Cangas del Narcea, promoviendo la investigación de la Comisión de Seguridad Minera y encargando el informe de la Inspección General de Servicios. "Fíjense si queremos llegar hasta el final, que lo que estamos haciendo es reforzándolo", ha concluido Barbón, contraponiendo su gestión a la de otras administraciones.