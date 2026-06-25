Barbón anuncia la licitación en otoño del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea por nueve millones

El prsidente Adrián Barbón en el aniversario del Hospital Carmen y Severo Ochoa. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este jueves la licitación en otoño de la construcción del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea. Esta infraestructura va a contar con una inversión de nueve millones de euros y va a permitir la ampliación y modernización de la atención sanitaria en el suroccidente asturiano.

Barbón ha realizado este anuncio durante el acto de celebración del 40º aniversario del Hospital Carmen y Severo Ochoa. En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado el compromiso del Gobierno de Asturias con la sanidad pública y con la mejora de sus prestaciones en esta área, en la que se ha ejecutado una inversión superior a los cinco millones de euros a lo largo de los últimos tres años.

"Sepamos reivindicar nuestra red de hospitales y centros de salud como uno de los grandísimos aciertos de la Asturias autonómica. Solo se puede entender un hospital como este si se realizan políticas pegadas al territorio", ha manifestado el presidente asturiano.

Asimismo, ha señalado la relevancia que supuso la apertura del Carmen y Severo Ochoa en junio de 1986 para el desarrollo de la comarca, y ha trasladado su reconocimiento y felicitación a todas las personas que han trabajado en el centro desde su inauguración.

Ha subrayado también el crecimiento experimentado por el hospital, que ha duplicado el número de servicios que ofrece y de profesionales. De once servicios y una plantilla de 217 profesionales ha pasado a 22 servicios y 407 profesionales, cantidad que asciende a 615 si se incluye al personal de Atención Primaria del área sanitaria.

INVERSIONES EN EL SUROCCIDENTE

Las inversiones realizadas por el Ejecutivo en el suroccidente, tanto en la Atención Primaria como en el propio hospital, han permitido la renovación completa del laboratorio y la sustitución del TAC, del telemando y de la radiología convencional. De igual modo, se han incorporado más de cien equipos diagnósticos en los centros de salud del área y se han reforzado servicios clave.

Entre estas mejoras se encuentra la puesta en marcha del Hospital de Día Domiciliario Oncohematológico, una iniciativa pionera en Asturias que ya se ha replicado en otros centros de la comunidad autónoma. Además, las previsiones del Gobierno pasan por completar este mismo mes la instalación de la segunda sala de radiología digital destinada al servicio de Urgencias.

Para Barbón, la evolución de este complejo desmiente los discursos que cuestionan el compromiso real del Principado con el Carmen y Severo Ochoa y con el resto de hospitales comarcales. "Sabemos que los servicios públicos son nuestro gran patrimonio colectivo, nunca alcanzan la perfección. Pero no debemos dejar de reconocer que hemos avanzado", ha afirmado, para añadir que la idea de que la actualización del mapa sanitario se traduciría en una debilitación de los hospitales comarcales "era una falacia que no se ha cumplido".

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CENTRO

El futuro centro de salud se va a levantar en una parcela contigua al hospital, lo que va a facilitar la continuidad asistencial y la coordinación de los profesionales. Su construcción va a permitir, además, liberar el espacio que actualmente ocupa la Atención Primaria en el propio complejo sanitario.

La Consejería de Salud está ultimando la redacción del proyecto definitivo del nuevo centro, que prevé contar con consultas de Medicina de Familia y Pediatría, un área de Urgencias de Atención Primaria, sala de extracciones, Fisioterapia, Radiología básica y un espacio destinado a Salud Mental.

Junto con este equipamiento, están previstos nuevos avances asistenciales en el hospital, como la biopsia del ganglio centinela en Cirugía General o la instalación de una Sala Blanca de Farmacia, que va a requerir una inversión cercana a los 600.000 euros..