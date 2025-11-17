Barbón anuncia que el Principado dará nuevos pasos en la batalla jurídica contra el peaje del Huerna

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que el Principado dará nuevos pasos en la batalla jurídica contra el peaje del Huerna. "Seguimos trabajando en el ámbito jurídico y habrá nuevas noticias en las próximas semanas", tanto sobre las iniciativas para avanzar en la posición asturiana como en la batalla jurídica que se emprenderá también en el ámbito nacional.

El líder del ejecutivo asturiano ha reafirmado durante la visita a las obras de construcción de 24 viviendas públicas para alquiler asequible en Llanera que el Gobierno mantendrá su postura firme respecto al peaje del Huerna. Barbón ha recordado que "la postura de Asturias es clara, nosotros creemos que hay razones más que suficientes para proceder al rescate" y que el dictamen de la Comisión Europea es categórico en este sentido.

A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tome una decisión definitiva sobre el rescate, Barbón ha pedido "la ampliación de la bonificación hasta llegar al 100%" para los usuarios, demandando medidas urgentes mientras se resuelve la cuestión jurídica.